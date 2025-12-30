Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में वर्षा व बर्फबारी के साथ हो सकता है नये साल का स्वागत

जागरण संवाददाता, देहरादून: Uttarakhand Ka Mausam उत्तराखंड में बीते कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप जारी है। जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और मैदानी क्षेत्र शीतलहर की चपेट में हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में दिनभर चटख धूप राहत दे रही है। आज से मौसम के करवट बदलने का अनुमान है। नये साल से पहले पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा-बर्फबारी संभव है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया रह सकता है। दून में सोमवार को सुबह धुंध और कोहरे का असर रहा और धूप के दर्शन भी देर से हुए। हालांकि, दिन में तेज धूप खिली, लेकिन शाम को आंशिक बादल मंडराने लगे और सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। रात को भी दून समेत आसपास के क्षेत्रों में शीत का सितम रहा।

ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह-शाम घना कोहरा छाने से तापमान भी सामान्य से चार से छह डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। जबकि, पर्वतीय क्षेत्रों में दिनभर चटख धूप खिलने से अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है।