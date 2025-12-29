Language
    उत्तराखंड पुलिस आरक्षी भर्ती: 2000 पदों की संशोधित आंसर-की जारी, अभिलेख सत्यापन 12 जनवरी से

    By Ashok Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:19 PM (IST)

    उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 2000 पुलिस आरक्षी पदों की लिखित परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ...और पढ़ें

    देहरादून स्थित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) का भवन।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने दो हजार पुलिस आरक्षी पदों की भर्ती से संबंधित लिखित परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी (आंसर-की) जारी कर दी है। आयोग ने यह संशोधित उत्तर कुंजी की सोमवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की है। इसके साथ ही सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की तिथि भी घोषित कर दी गई है, जो 12 जनवरी, 2026 से शुरू होगी। अभिलेख सत्यापन के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।

    आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस विभाग में आरक्षी जनपदीय पुलिस (पुरुष) एवं आरक्षी पीएसी / आइआरबी (पुरुष) के कुल 2000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए 30 अक्टूबर, 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था।

    भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा 24 फरवरी, 2025 से चार अप्रैल, 2025 तक राज्य के 17 विभिन्न परीक्षण स्थलों पर आयोजित की गई थी। शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा तीन अगस्त, 2025 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न एक बजे तक आयोजित हुई। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त संयुक्त अंकों के आधार पर आयोग ने श्रेष्ठता क्रम तैयार किया है।

    आयोग की ओर से कुल 2000 पदों के सापेक्ष 1.5 अनुपात में 2545 अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अभिलेख सन्निरीक्षा के लिए जारी की गई है। संशोधित उत्तर कुंजी के साथ यह सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि वे निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों के साथ अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हों।

