Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    देहरादून में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, एक की मौत, दो लोग गंभीर घायल

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:39 PM (IST)

    देहरादून के बड़ोवाला में देर रात एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तेज रफ्तार ट्रक ने गलत दिशा से ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बड़ोवाला के निकट हुए भीषण हादसे में क्षतिग्रस्त कार।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: बड़ोवाला के निकट हुए एक भीषण हादसे में कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए आइसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है।

    पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपित चालक की तलाश शुरू कर दी है। ट्रक चालक कें विरुद्ध पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।घटना गुरुवार देर रात 12:30 बजे बड़ोवाला के निकट हुआ।

    मुकेश भंडारी निवासी कारबारी ग्रांट नगर वाली गली विजय कालोनी ने बताया कि गुरुवार देर रात उनका भाई सुरेश सिंह भंडारी अपने दो साथियों देवेंद्र सिंह बेलवाल व सतीश के साथ अपनी कार से अपने दोस्त सतीश को छोड़ने जा रहे थे।

    उसी दौरान एक ट्रक देहरादून की तरफ से पांवटा साहिब की तरफ जा रहा था। बडोवाला के निकट तेज रफ्तार ट्रक गलत दिशा में आ गया और कार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई जबकि चालक ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

    इसके बाद रात को करीब 1.20 बजे एंबुलेंस से तीनों को प्रकाशदीप अस्पताल माजरा चमन विहार पहुंचा गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को श्री महंत इंदिरेश अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कार चालक सुरेश सिंह भंडारी की शुक्रवार को उपचार के दौरान मौत हो गई जबकि देवेंद्र जिंदगी व मौत के बीच जूझ रहा है।

    सतीश को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। आइएसबीटी चौकी प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम भेजी गई है।

    यह भी पढ़ें- तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर, पोरसा के दंपती की मृत्यु; फतेहाबाद क्षेत्र में हुआ हादसा

    यह भी पढ़ें- कानपुर देहात में घने कोहरे के कारण हादसा, बाइक सवार रजबहा में गिरे, बैंक कर्मी की गई जान