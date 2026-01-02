कानपुर देहात में घने कोहरे के कारण हादसा, बाइक सवार रजबहा में गिरे, बैंक कर्मी की गई जान
कानपुर देहात के शिवली में शोभन मंदिर से लौटते समय घने कोहरे के कारण बाइक सवार दो बैंककर्मी रामगंगा नहर रजबहा में गिर गए। इस हादसे में 24 वर्षीय अमन या ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, शिवली(कानपुर)। कानपुर देहात में घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। शोभन मंदिर से दर्शन कर बाइक से घर जा रहे दो बैंककर्मी अनियंत्रित होकर रामगंगा नहर रजबहा में गिर गए। एक की जान चली गई व दूसरा साथी घायल हो गया। कोहरा होने से दृश्यता कम थी और वह नहर में गिरे, वहीं पूरी रात वहीं पड़े रहे सुबह घायल को अस्पताल भेजा गया।
कन्नौज जिले के तिर्वा क्षेत्र के सिंगापुरवा गांव निवासी 24 वर्षीय अमन यादव बिल्हौर में बंधन बैंक शाखा में काम करते थे। उनके साथ इटावा भरथना के रौरा गांव का शिशुपेंद्र भी काम करता है। अरविंद यादव वर्तमान समय में मानस विहार बिल्हौर में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, उनके यहां ही किराये पर शिशुपेंद्र कठेरिया रह रहा है। दोनों दोस्त अक्सर शोभन मंदिर दर्शन करने के लिए आते थे।
नव वर्ष के अवसर पर दोनों दोस्त बाइक से शोभन मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन करने के बाद अमन यादव अपने रिश्तेदार मनोहर से मिलने के लिए मैथा गांव गया था। मनोहर मैथा स्थित देसी शराब ठेके पर सेल्समैन है। मनोहर से मिलने के बाद दोनों मित्र रात में रामगंगा नहर पटरी मार्ग होते हुए अपने घर के लिए निकले थे।
वह लोग भेवान गांव के करीब पहुंचे थे कि तभी घना कोहरा होने के कारण रामगंगा नहर से निकले शिवली रजबहा में बाइक समेत गिर गए। इससे अमन की जान चली गई जबकि शिशुपेंद्र घायल हो गए।पूरी रात वह लोग पड़े रहे और कोई जान न सका। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने देखा तो शिशुपेंद्र को अस्पताल पहुंचाया जबकि अमन के परिवार को सूचना दी। अमन की मौत से मां गुड्डी देवी, भाई अनुज तथा पिता अरविंद का रोकर बुरा हाल हो गया। डाक्टर ने बताया कि सिर पर चोट होने व अधिक खून बह जाने से जान गई है।शिवली कोतवाल प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि कार्यवाही की गई है।
