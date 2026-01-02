तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर, पोरसा के दंपती की मृत्यु; फतेहाबाद क्षेत्र में हुआ हादसा
आगरा के फतेहाबाद में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी, जिससे मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी बलराम सिंह तोमर और उनकी पत्नी ...और पढ़ें
संसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। तेज रफ्तार कार ने शुक्रवार सुबह बाह मार्ग पर बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद अनियंत्रित हुई कार बिजली के खंभे से टकरा गई। खंभा टूटकर सड़क की ओर झुक गया। हादसे के बाद आधा घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।
मध्य प्रदेश के मुरैना के पोरसा थाना क्षेत्र के गांव मैदौरा निवासी 48 वर्षीय बलराम सिंह तोमर 45 वर्षीय पत्नी रेखा देवी के साथ बाइक से फतेहाबाद दवा लेने आ रहे थे। शुक्रवार सुबह 11:30 बजे फतेहाबाद-बाह मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया।
कुछ ही समय बाद पहले पत्नी और बाद में पति ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद अनियंत्रित हुई कार सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में कार चला रहे 23 वर्षीय कृष्णा निवासी हनुमान नगर फतेहाबाद भी घायल हो गए। बिजली का खंभा टूटकर सड़क की ओर झुक गया।
हादसे के बाद मौके पर जुटी लोगों की भीड़ व सड़क की ओर झुके बिजली की खंभे के कारण आधा घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों व बिजली विभाग ने क्षतिग्रस्त खंभे को ठीक किया। इसके बाद यातायात सामान्य हो सका। प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद तरुण धीमान ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में लिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।