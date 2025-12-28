त्रिपुरा के छात्र को दी श्रद्धाजंलि, वीडियो काल से जुड़े इंजेल चकमा के माता-पिता भी

जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून) : छात्रों व अन्य गणमान्य लोगों ने रविवार को झाझरा में आयोजित श्रद्धाजंलि सभा में त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा की हत्या में शामिल युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पूर्व राज्यसभा सदस्य तरुण विजय की ओर से आयोजित श्रद्धाजंलि सभा में सभी ने कैंडल जलाकर इंजेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीडियो काल के माध्यम से इंजेल चकमा के माता-पिता भी श्रद्धाजंलि सभा से जुड़े। उन्होंने बेटे के खोने का जो दर्द बयां किया उससे सभी की आंख नम हो गई।

श्रद्धाजंलि सभा में वीडियो काल के दौरान मां गौरी चकमा के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटे के रूप में अपनी पूरी दुनिया खो दी है। बेटा एंजल बेहद प्रतिभाशाली था। वह उनके परिवार की उम्मीद था। उससे पूरे परिवार के सपने जुड़े थे। बेटे की हत्या करने वालों ने अक्षम्य अपराध किया है। उन्हें फांसी होनी चाहिए।

श्रद्धांजलि सभा में इंद्राणी पांधी, डायरेक्टर रितीक विजय, प्रिंसिपल सोम्या बधानी, केंद्रीय सरकार के पीएफ कमिश्नर (सेवानिवृत्त) टीएस नारंग और विभिन्न उत्तर-पूर्व के राज्यों के छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने प्रार्थना कीऔर नम आंखों से इंजेल चकमा के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत व्यवस्था प्रमुख नीरज मित्तल ने भी घटना की निंदा करते हुए इंजेल के परिवार के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया।

पिता हैं बीएसएफ में इंजेल चकमा जिज्ञासा विश्वविद्यालय सेलाकुई का छात्र था। नौ दिसंबर को सेलाकुई में अभद्रता और जाति सूचक शब्द कहने का विरोध करने पर एंजेल चकमा पर कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर दिया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

पिता तरुण प्रसाद चकमा बीएसएफ में हैं। इस मामले में पुलिस ने अब तक पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपित फरार है, जिसकी तलाश के लिए सेलाकुई थाने की पुलिस टीम नेपाल गई है। पिता ने पोस्टमार्टम पर उठाए सवाल इंजेल के पिता तरुण प्रसाद चकमा भी पुत्र की मौत से पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्होंने बेटे के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक की भूमिका की जांच की मांग की। कहा कि उनकी भूमिका पीड़ित की मदद करने की नहीं थी। उन्होंने सभी छह आरोपितों को कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की अपील की।

त्रिपुरा विधायक शंभु लाल चकमा ने आरोपियों के खिलाफ की त्वरित ट्रायल की मांग

इस मौके पर वीडियो काल के जरिये त्रिपुरा के विधायक शंभु लाल चकमा भी श्रद्धांजलि सभा से जुड़े। उन्होंने कहा कि पुलिस को इसे सामान्य मामला नहीं मानना चाहिए।

यह बेहद संवेदनशील मामला है। उन्होंने सभी आरोपियों के खिलाफ त्वरित ट्रायल की मांग की। साथ ही उत्तराखंड पुलिस से फरार आरोपित को जल्द पकड़ने का आग्रह किया। इस दौरान पूर्व राज्य सभा सदस्य तरुण विजय ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने तक वह चैन से नहीं बैठेंगे।

स्कूल कालेजों में गहन अभियान की जरूरत : विजय विकासनगर : पूर्व राज्यसभा सदस्य तरुण विजय ने कहा कि उत्तर-पूर्व की बेहतर समझ पैदा करने के लिए स्कूलों और कालेजों में तत्काल गहन अभियान चलाने की जरूरत है। देहरादून में उत्तर-पूर्वी राज्य के छात्रों की संख्या अधिक है। हम दिल्ली पुलिस से क्यों नहीं सीख सकते। इन प्रतिभाशाली छात्रों से संपर्क बनाए रखने के लिए विशेष रूप से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होना चाहिए। हो सके तो उत्तर पूर्व से नियुक्त सकते हैं?

पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस थाना सेलाकुई में माइकल चकमा पुत्र तरुण प्रसाद चकमा निवासी नंदानगर नियर गैस गोदाम त्रिपुरा ने तहरीर दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि वह वर्तमान में उत्तरांचल विश्वाविघालय नंदा की चौकी (प्रेमनगर) में पढ़ाई करता है। उसका भाई इंजेल चकमा जिज्ञासा विश्वविद्यालय सेलाकुई का छात्र था।

नौ दिसंबर को सेलाकुई में उसके व उसके भाई के साथ कुछ लोगों ने नशे की हालत में अभद्रता की। साथ ही जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। विरोध करने पर उन्होंने चाकू व कड़े से हमला किया। इंजेल चकमा के पेट व सिर पर चाकू से हमला किया था। बाद में इंजेल की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।