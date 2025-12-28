त्रिपुरा छात्र एंजल हत्याकांड: CM धामी का आश्वासन, सभी आरोपित होंगे गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि उनके उत्तराखंड समकक्ष पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के लिए जिम्मेदार सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने पश्चिम त्रिपुरा में पत्रकारों से कहा कि मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पहले ही इस दुखद घटना के बारे में बात की है, जिसमें नंदननगर निवासी छात्र एंजेल चकमा को 9 दिसंबर को देहरादून में कुछ बदमाशों ने बुरी तरह पीटा और बाद में उसका ग्राफिक एरा अस्पताल में निधन हो गया।

उन्होंने इसे दुखद बताते हुए कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उन्हें सूचित किया कि इस मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक फरार है। इस घटना से अवगत दिल्ली नेतृत्व ने भी उत्तराखंड सरकार को आवश्यक निर्देश दिए हैं ताकि पीडि़त के परिवार को न्याय मिले।