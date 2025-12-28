Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    त्रिपुरा छात्र एंजल हत्याकांड: CM धामी का आश्वासन, सभी आरोपित होंगे गिरफ्तार

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:57 PM (IST)

    त्रिपुरा के छात्र एंजल की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री धामी ने सभी आरोपितों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में तेजी ...और पढ़ें

    Hero Image

    त्रिपुरा का छात्र इंजेल चकमा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि उनके उत्तराखंड समकक्ष पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के लिए जिम्मेदार सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने पश्चिम त्रिपुरा में पत्रकारों से कहा कि मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पहले ही इस दुखद घटना के बारे में बात की है, जिसमें नंदननगर निवासी छात्र एंजेल चकमा को 9 दिसंबर को देहरादून में कुछ बदमाशों ने बुरी तरह पीटा और बाद में उसका ग्राफिक एरा अस्पताल में निधन हो गया।

    उन्होंने इसे दुखद बताते हुए कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उन्हें सूचित किया कि इस मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक फरार है। इस घटना से अवगत दिल्ली नेतृत्व ने भी उत्तराखंड सरकार को आवश्यक निर्देश दिए हैं ताकि पीडि़त के परिवार को न्याय मिले।

    वहीं, त्रिपुरा के उद्योग व वाणिज्य मंत्री संतना चकमा ने भी छात्र एंजल की मौत पर दुख व्यक्त किया। ध्यान रहे पश्चिम त्रिपुरा के 24 वर्षीय एंजल चकमा पर 9 दिसंबर को देहरादून में छह लोगों ने उस पर हमला किया और 26 दिसंबर को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

    यह भी पढ़ें- त्रिपुरा के छात्र इंजेल की मां ने सभी को कर दिया भावुक, बोली- 'बेटे की मौत ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी...

     

     