    Uttarakhand: देहरादून के भूठ गांव में दर्दनाक हादसा, कमरे में दम घुटने से तीन श्रमिकों की हुई मौत; मचा कोहराम

    By Chandram RajguruEdited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:24 PM (IST)

    देहरादून जिले के भूठ गांव में गैस रिसाव के कारण तीन श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा कमरे में गैस सिलिंडर लीक होने से हुआ, जिससे दम घुटने से ती ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण त्यूणी: देहरादून जिले के सीमांत तहसील क्षेत्र के भूठ गांव में तीन श्रमिकों की मौत होने का मामला सामने आया है। तीनों श्रमिकों की आयु 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कमरे के अंदर गैस सिलिंडर लीक होने से दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई। राजस्व पुलिस ने तीनों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल त्यूणी की मोर्चरी में रखवाया है। मृतकों की शिनाख्त की जा रही है।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

