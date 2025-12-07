Uttarakhand: देहरादून के भूठ गांव में दर्दनाक हादसा, कमरे में दम घुटने से तीन श्रमिकों की हुई मौत; मचा कोहराम

संवाद सूत्र, जागरण त्यूणी: देहरादून जिले के सीमांत तहसील क्षेत्र के भूठ गांव में तीन श्रमिकों की मौत होने का मामला सामने आया है। तीनों श्रमिकों की आयु 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कमरे के अंदर गैस सिलिंडर लीक होने से दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई। राजस्व पुलिस ने तीनों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल त्यूणी की मोर्चरी में रखवाया है। मृतकों की शिनाख्त की जा रही है।