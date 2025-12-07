कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर कौशांबी में दर्दनाक हादसा, बरातियों से भरी इनोवा कार डिवाइडर से भिड़ी, आठ लोग घायल

संसू, जागरण, अजुहा (कौशांबी)। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर शनिवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। बरातियों से भरी विपरीत दिशा में तेज रफ्तार इनोवा कार डिवाडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार आठ लोग जख्मी हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी सिराथू पहुंचाया। यहां दो की हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने प्रयागराज के अस्पताल रेफर किया।

कार सवार पूरामुफ्ती के रहने वाले हैं प्रयागराज जनपद के पूरामुफ्ती निवासी अंकित कुमार पुत्र लालजी रविवार की रिश्तेदारों के साथ इनोवा कार से फतेहपुर जिले के खागा क्षेत्र के अमांव एक शादी समारोह में वर पक्ष की तरफ से शामिल होने गए थे। देर रात सभी लोग वापस घर लौट रहे थे। अमांव ओवरब्रिज के पास रास्ता भटकने पर इनोवा चालक विपरीत दिशा से अजुहा की तरफ कार लेकर आ रहा था।

सैनी कोतवाली को राहगीरों ने हादसे की सूचना दी रात करीब 1.30 बजे अजुहा कस्बे के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास चालक का गाड़ी से नियंत्रण हट गया। इसके बाद तेज रफ्तार इनोवा डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार घायलों की चीख-पुकार सुन राहगीरों ने घटना की जानकारी सैनी कोतवाली पुलिस को दी।