Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर कौशांबी में दर्दनाक हादसा, बरातियों से भरी इनोवा कार डिवाइडर से भिड़ी, आठ लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:52 PM (IST)

    कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर कौशांबी के पास एक दर्दनाक हादसे में आठ लोग घायल हो गए। बारातियों से भरी एक इनोवा कार डिवाइडर से टकरा गई। प्रयागराज के पूरामु ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर कौशांबी के अझुहा में हादसे में क्षतिग्रस्त इनोवा कार। जागरण

    संसू, जागरण, अजुहा (कौशांबी)। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर शनिवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। बरातियों से भरी विपरीत दिशा में तेज रफ्तार इनोवा कार डिवाडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार आठ लोग जख्मी हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी सिराथू पहुंचाया। यहां दो की हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने प्रयागराज के अस्पताल रेफर किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार सवार पूरामुफ्ती के रहने वाले हैं 

    प्रयागराज जनपद के पूरामुफ्ती निवासी अंकित कुमार पुत्र लालजी रविवार की रिश्तेदारों के साथ इनोवा कार से फतेहपुर जिले के खागा क्षेत्र के अमांव एक शादी समारोह में वर पक्ष की तरफ से शामिल होने गए थे। देर रात सभी लोग वापस घर लौट रहे थे। अमांव ओवरब्रिज के पास रास्ता भटकने पर इनोवा चालक विपरीत दिशा से अजुहा की तरफ कार लेकर आ रहा था।

    सैनी कोतवाली को राहगीरों ने हादसे की सूचना दी  

    रात करीब 1.30 बजे अजुहा कस्बे के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास चालक का गाड़ी से नियंत्रण हट गया। इसके बाद तेज रफ्तार इनोवा डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार घायलों की चीख-पुकार सुन राहगीरों ने घटना की जानकारी सैनी कोतवाली पुलिस को दी।

    ये लोग हुए हैं घायल  

    मौके पर पहुंचे अजुहा चौकी प्रभारी अंशुमान मिश्रा ने कार सवार पूरामुफ्ती निवासी अंकित कुमार (26) पुत्र लालजी, महताब (20) पुत्र सफीक, संजीव कुमार, शिव कुमार, रामकुमार, विजय कुमार, रवि, व चुन्नू को इलाज के लिए एंबुलेंस से सीएचसी सिराथू भेजा। यहां चिकित्सकों ने अंकित व महताब की हालत नाजुक देख प्रयागराज के अस्पताल रेफर कर दिया है।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में मकान बनाना हुआ आसान, एनओसी प्रक्रिया हुई सरल, नगर निगम से सिर्फ सात दिनों में ही मिल जाएगी NOC

    यह भी पढ़ें- SIR in Prayagraj : मतदाता सूची से कोई नाम बिना नोटिस के नहीं हटेगा, सुनवाई का मौका भी लोगों को मिलेगा