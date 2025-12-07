नारनौल में दर्दनाक हादसा: फ्लाईओवर से गिरा डंपर, चालक की मौत

जागरण संवाददाता, नारनौल। नेशनल हाईवे 148-B पर नांगल चौधरी की ओर जा रहे एक डंपर ट्रक का रविवार सुबह खानपुर गांव में जलेबी चौक के पास दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर प्रदीप, जो निजामपुर माजरा (सोनीपत) का रहने वाला है, गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा और डंपर पल भर में फ्लाईओवर से नीचे गिर गया।

तेज धमाके की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन बुलाकर डंपर को अलग करवाया। डंपर के नीचे फंसे प्रदीप को निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उसके परिवार को सूचित किया, जो तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचे।