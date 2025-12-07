Language
    नारनौल में दर्दनाक हादसा: फ्लाईओवर से गिरा डंपर, चालक की मौत

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:41 PM (IST)

    नारनौल के पास नेशनल हाईवे 148-बी पर एक डंपर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, नारनौल। नेशनल हाईवे 148-B पर नांगल चौधरी की ओर जा रहे एक डंपर ट्रक का रविवार सुबह खानपुर गांव में जलेबी चौक के पास दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर प्रदीप, जो निजामपुर माजरा (सोनीपत) का रहने वाला है, गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा और डंपर पल भर में फ्लाईओवर से नीचे गिर गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेज धमाके की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन बुलाकर डंपर को अलग करवाया। डंपर के नीचे फंसे प्रदीप को निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उसके परिवार को सूचित किया, जो तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचे।

    परिवार के आने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने एक्सीडेंटल केस दर्ज किया है।