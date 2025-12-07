सड़क हादसे में बाल-बाल बचे MLC रजनीकांत माहेश्वरी, एयरबैग खुलने से टला बड़ा हादसा
शनिवार को एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी नवीगंज के पास एक सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। लखनऊ से लौटते समय उनकी इनोवा कार आगे चल रही गाड़ी से टकरा गई, क्यों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कासगंज। एमएलसी और भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी शनिवार शाम एक सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। घटना नवीगंज के निकट उस समय हुई, जब लखनऊ से कासगंज लौटते वक्त उनकी इनोवा क्रिस्टा गाड़ी आगे चल रही कार से टकरा गई।
नवीगंज के पास इनोवा आगे चल रही कार से टकराई, एयरबैग खुलने से टला बड़ा हादसा
जानकारी के अनुसार रजनीकांत माहेश्वरी की कार के आगे एक दिल्ली नंबर की कार चल रही थी। नवीगंज पहुंचते ही अचानक उस कार के सामने एक गाय आ गई, जिससे उसके चालक ने तत्काल ब्रेक लगा दिए। पीछे से गति में आ रही इनोवा क्रिस्टा समय रहते नियंत्रित नहीं हो सकी और तेज आवाज के साथ आगे चल रही कार से भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनोवा में लगे सेफ्टी एयरबैग तुरंत खुल गए, जिससे एमएलसी सुरक्षित बच गए और किसी बड़ी अनहोनी से बचाव हो गया।
दूसरी कार से शिफ्ट कर पहुंचाया
हादसे के तुरंत बाद उनके पीछे चल रहे भाजपा नेता बौबी कश्यप अपनी कार से उतरे और सहायता पहुंचाई। उन्होंने रजनीकांत माहेश्वरी को अपनी कार में शिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हादसे के बाद दोनों वाहनों को क्षति पहुंची, लेकिन किसी प्रकार की गंभीर चोट की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली और एमएलसी के सकुशल होने पर आभार व्यक्त किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की।
