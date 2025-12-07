सड़क हादसे में बाल-बाल बचे MLC रजनीकांत माहेश्वरी, एयरबैग खुलने से टला बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, कासगंज। एमएलसी और भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी शनिवार शाम एक सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। घटना नवीगंज के निकट उस समय हुई, जब लखनऊ से कासगंज लौटते वक्त उनकी इनोवा क्रिस्टा गाड़ी आगे चल रही कार से टकरा गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवीगंज के पास इनोवा आगे चल रही कार से टकराई, एयरबैग खुलने से टला बड़ा हादसा

जानकारी के अनुसार रजनीकांत माहेश्वरी की कार के आगे एक दिल्ली नंबर की कार चल रही थी। नवीगंज पहुंचते ही अचानक उस कार के सामने एक गाय आ गई, जिससे उसके चालक ने तत्काल ब्रेक लगा दिए। पीछे से गति में आ रही इनोवा क्रिस्टा समय रहते नियंत्रित नहीं हो सकी और तेज आवाज के साथ आगे चल रही कार से भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनोवा में लगे सेफ्टी एयरबैग तुरंत खुल गए, जिससे एमएलसी सुरक्षित बच गए और किसी बड़ी अनहोनी से बचाव हो गया।