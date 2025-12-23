अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने की प्रेसवार्ता, बोले- सुप्रीम कोर्ट के जज की देख-रेख में हो CBI जांच
उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने नई दिल्ली प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआइ जांच सुप्रीम कोर्ट के ज ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो ने कांग्रेस को भाजपा पर हमला बोलने का मौका दे दिया। वीडियो में भाजपा के एक नेता का नाम लिए जाने पर कांग्रेस ने उसे तुरंत लपक लिया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने वीडियो का हवाला देते हुए प्रदेश में भाजपा की धामी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हत्याकांड में सरकार एक वीवीआइपी को बचाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने इस प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआइ जांच कराने की मांग की। साथ में मांग नहीं मानने पर अगले 10-12 दिन में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पहले दिन से ही मुखर है। इंटरनेट मीडिया में हाल ही में प्रसारित एक वीडियो में भाजपा के एक पूर्व विधायक को लेकर विवादों में रही एक महिला अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक भाजपा नेता का नाम भी लेती दिखाई दे रही है।
यद्यपि, इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, इसके बावजूद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने में देर नहीं लगाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित एआइसीसी कार्यालय में इस मुद्दे पर पत्रकारवार्ता की। उन्होंने आरोप लगाया कि तीन साल से सरकार हत्या के सभी साक्ष्यों को मिटाने में पहले दिन से लगी हुई है।
उन्होंने कहा कि इस मामले का असर केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में महिला सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। उन्होंने कहा कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसे नारों के विपरीत भाजपा जमीनी हकीकत सामने आ रही है।
गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी के लापता होने और बाद में शव मिलने से पहले ही होटल के उस कमरे को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, जहां वह रहती थी। पूरे मामले में सत्ता के दबाव में कार्रवाई हुई और एसआइटी ने निष्पक्ष जांच के बजाय गवाहों को डराने का काम किया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआइ जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त जज की निगरानी में हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके।
यह भी पढ़ें- अंकिता हत्याकांड को लेकर विपक्ष के दावों की EX MLA ने निकाली हवा, बोले- कांग्रेस व उर्मिला ने AI से बनाई आडियो क्लिप
यह भी पढ़ें- पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा बोले, अंकिता हत्याकांड में गट्टू नामक VIP से कब करेंगे पूछताछ
यह भी पढ़ें- अभिनेत्री उर्मिला बाल संवारने वाले वीडियो से आई विवादों में, EX MLA सुरेश राठौर संग काठमांडू में शादी का किया दावा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।