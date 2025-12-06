Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Military Academy में हुई पिपिंग सेरेमनी, स्पेशल लिस्ट के 56 आफिसर कैडेट हुए पास आउट

    By SUKANT MAMGAINEdited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्पेशल लिस्ट-38 कोर्स के 56 कैडेट पास आउट हुए। कमांडेंट ने नए अधिकारिय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में शनिवार को पिपिंग सेरेमनी आयोजित।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में शनिवार को आयोजित पिपिंग सेरेमनी में स्पेशल लिस्ट-38 कोर्स के 56 आफिसर कैडेट पास आउट हुए। सैन्य परंपराओं के अनुरूप आयोजित समारोह में कैडेटों को कमीशन प्रदान किया गया। कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने कैडेटों को बधाई देते हुए सफल प्रशिक्षण पर शुभकामनाएं दीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कमांडेंट ने नए अधिकारियों को पेशेवर उत्कृष्टता, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को हमेशा बनाए रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के उच्च मानकों की प्रतिष्ठा इन्हीं मूल्यों पर आधारित है, जिन्हें आइएमए प्रशिक्षण के दौरान निष्ठापूर्वक विकसित करता है।

    Army Officer (1)

    स्पेशल लिस्ट-38 कोर्स में वे सैनिक शामिल थे, जिन्होंने पूर्व में भारतीय सेना में सेवा दी और बाद में आफिसर ट्रेनिंग के लिए चयनित हुए। फील्ड यूनिट्स में उनके अनुभव ने प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, प्रतिबद्धता और आचरण में उच्च मानकों को प्रदर्शित किया।

    IMA Doon

    आइएमए के संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम ने उनकी नेतृत्व क्षमता, संचालनिक समझ और प्रशासनिक दक्षता को और विकसित किया, ताकि वे कमीशनिंग के बाद अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन कर सकें।

    Passing out

    इस दौरान जूनियर अंडर आफिसर कुलबीर कुमार और आफिसर कैडेट अनंता पांडे को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु चुना गया तथा क्रमशः कमांडेंट स्वर्ण पदक और रजत पदक से सम्मानित किया गया।

    स्पेशल लिस्ट के ये अधिकारी अब भारतीय सेना में अपनी भूमिकाओं को निभाने के लिए तैयार हैं। आफिसर कैडर में उनका परिवर्तन सेना को फील्ड अनुभव, व्यवहारिक समझ और संचालनिक परिपक्वता प्रदान करेगा।

    यह भी पढ़ें- सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी करेंगे भारतीय सैन्य अकादमी में परेड का निरीक्षण, 13 दिसंबर को होगा आयोजन

    यह भी पढ़ें- Dehradun: भारतीय सैन्य अकादमी में 13 दिसंबर को होगी पासिंग आउट परेड, देश को मिलेंगे युवा सैन्य अफसर

    यह भी पढ़ें- देहरादून: IMA की पासिंग आउट परेड को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, छह से 13 दिसंबर तक आइएमए क्षेत्र जीरो जोन