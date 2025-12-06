Indian Military Academy में हुई पिपिंग सेरेमनी, स्पेशल लिस्ट के 56 आफिसर कैडेट हुए पास आउट

जागरण संवाददाता, देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में शनिवार को आयोजित पिपिंग सेरेमनी में स्पेशल लिस्ट-38 कोर्स के 56 आफिसर कैडेट पास आउट हुए। सैन्य परंपराओं के अनुरूप आयोजित समारोह में कैडेटों को कमीशन प्रदान किया गया। कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने कैडेटों को बधाई देते हुए सफल प्रशिक्षण पर शुभकामनाएं दीं।

कमांडेंट ने नए अधिकारियों को पेशेवर उत्कृष्टता, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को हमेशा बनाए रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के उच्च मानकों की प्रतिष्ठा इन्हीं मूल्यों पर आधारित है, जिन्हें आइएमए प्रशिक्षण के दौरान निष्ठापूर्वक विकसित करता है।