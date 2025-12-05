Language
    देहरादून: IMA की पासिंग आउट परेड को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, छह से 13 दिसंबर तक आइएमए क्षेत्र जीरो जोन

    By SOBAN SINGHEdited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:01 PM (IST)

    देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड के चलते 6 से 13 दिसंबर तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। आइएमए के आसपास के क्षेत्र को जीरो जोन ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: छह से 13 दिसंबर तक भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) की पासिंग आउट परेड (पीओपी) कार्यक्रम के चलते पुलिस ने यातायात डाइवर्ट प्लान जारी किया है।

    यातायात डाइवर्ट छह दिसंबर को समय प्रातः सात से 11 बजे तक, नौ दिसंबर को प्रातः सात से 11 बजे तक, 11 दिसंबर को प्रातः 07 से 11 बजे तक एवं समय सांय चार से 07:30 बजे तक, 12 दिसंबर को सांय चार से 07:30 बजे तक तथा 13 दिसंबर को प्रातः छह से 12:30 बजे तक रहेगा।

    यह रहेगा यातायात प्लान

    • परेड के दौरान आइएमए की ओर कोई भी यातायात नहीं जाएगा तथा आइएमए की तरफ जीरो जोन रहेगा।
    • बल्लूपुर से प्रेमनगर की ओर जाने वाले यातायात को रांघड़वाला तिराहा से मिठी बेरी होते हुए प्रेमनगर भेजा जाएगा।
    • प्रेमनगर से शहर की ओर आने वाले यातायात को प्रेमनगर चौक से दरू चौक, मिट्ठी बेरी होते हुए शिमला बाईपास रोड से निरंजनपुर मंडी से शहर की ओर भेजा जाएगा एवं विशेष परिस्थितियों में प्रेमनगर से आने वाले यातायात को एमटी सेक्शन गेट से आइएमए के अंदर से रांघड़वाला की ओर भेजा जाएगा।
    • सेलाकुई व भाऊवाला से आने वाले सभी भारी वाहनों को धूलकोट तिराहे से सिंघनीवाला होते हुए नयागांव से शहर की ओर भेजा जाएगा।
    •  देहरादून से विकासनगर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को शिमला बाईपास से डाइवर्ट कर विकासनगर व धर्मावाला की तरफ भेजा जाएगा।

    13 दिसंबर को होगी पासिंग आउट परेड

    देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (Indian Military Academy) में 13 दिसंबर को पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। पासिंग आउट से पहले भी अकादमी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान देश-विदेश के आफिसर कैडेट बतौर अधिकारी बनकर अपने-अपने देश की सेना का हिस्सा बनेंगे।

