देहरादून: IMA की पासिंग आउट परेड को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, छह से 13 दिसंबर तक आइएमए क्षेत्र जीरो जोन

जागरण संवाददाता, देहरादून: छह से 13 दिसंबर तक भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) की पासिंग आउट परेड (पीओपी) कार्यक्रम के चलते पुलिस ने यातायात डाइवर्ट प्लान जारी किया है।

यातायात डाइवर्ट छह दिसंबर को समय प्रातः सात से 11 बजे तक, नौ दिसंबर को प्रातः सात से 11 बजे तक, 11 दिसंबर को प्रातः 07 से 11 बजे तक एवं समय सांय चार से 07:30 बजे तक, 12 दिसंबर को सांय चार से 07:30 बजे तक तथा 13 दिसंबर को प्रातः छह से 12:30 बजे तक रहेगा।