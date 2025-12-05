सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी करेंगे भारतीय सैन्य अकादमी में परेड का निरीक्षण, 13 दिसंबर को होगा आयोजन

जागरण संवाददाता, देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) की पासिंग आउट परेड 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे।

आइएमए में पासिंग आउट परेड न केवल कैडेटों के सैन्य प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रतीक है, बल्कि यह देश-विदेश के अफसर कैडेटों के लिए अपने-अपने देशों की सेनाओं में अधिकारी बनने का गौरवपूर्ण अवसर भी है।

एक अक्टूबर1932 को हुई स्थापना

बता दें कि आइएमए की स्थापना एक अक्टूबर 1932 को हुई थी। पहले बैच में 40 कैडेट पास आउट हुए थे, लेकिन पिछले नौ दशक में अकादमी ने अपनी प्रशिक्षण क्षमता चालीस कैडेट से 1660 कैडेट तक बढ़ा दी है।