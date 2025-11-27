Dehradun : खेल-खेल में छह साल के बच्चे के गले में फंसा गुब्बारा, दम घुटने से हुई मौत

संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला (देहरादून): खेल-खेल में एक छह वर्षीय बच्चे के गले में गुब्बारा फंस गया। जिससे दम घुटने से बच्चा बेहोश हो गया। बच्चे को बेहोश देखकर माता-पिता उसको लेकर हिमालयन अस्पताल पहुंचे, जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

रानीपोखरी थानाध्यक्ष विकेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि गुरुवार शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एक छह वर्षीय बालक की मौत हो गई है। जिस पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। जहां पर मृतक के पिता रामस्नेह की ओर से बताया गया कि उनका छह वर्षीय बालक अतुल गुब्बारा फुलाकर उसके साथ खेल रहा था।

तभी खेल- खेल में एक गुब्बारा उसके मुंह में रह गया, जो उसके सांस की नली में फंस गया। जिससे उसका दम घुट गया और वह मौके पर गिरकर बेहोश हो गया। इस वे उसके लेकर अस्पताल लाए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।