देवप्रयाग : आतंक का पर्याय बना गुलदार पिंजरे में कैद, कई बकरियों को बना चुका था निवाला

संवाद सूत्र, जागरण, देवप्रयाग : देवप्रयाग शहर के समीप गोर्ती कांडा गांव में आतंक का पर्याय बना गुलदार भटगांव में लगाए गए पिंजरे में मंगलवार तड़के कैद हो गया। गुलदार के कैद होने पर की खबर मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली और उसे देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ बढ़ती देख वन विभाग ने पिंजरे को ढककर रेंज कार्यालय देवप्रयाग तक पहुंचाया और वहां से गुलदार को रेस्क्यू केंद्र भेज दिया।

रेंज अधिकारी मदन सिंह रावत ने बताया कि गुलदार गोर्ती कांडा गांव के आसपास काफी समय से डेरा जमाए हुए था। कई बकरियों को वह निवाला बना चुका था। इसके बाद वन विभाग ने दो दिन पहले भटगांव व सजवाण कांडा इंटर कालेज के पास दो पिंजरे लगाए थे।