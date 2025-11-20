Language
    Pauri News: बहू के साथ घास काट रही थी सास, तभी गुलदार ने अचानक हमला कर उसे उतारा मौत के घाट

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:49 PM (IST)

    पौड़ी जिले के कोटी गांव में गुरुवार को गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला अपनी बहू के साथ घास काट रही थी, तभी गुलदार ने उस पर हमला किया। बहू के शोर मचाने के बावजूद गुलदार ने महिला को नहीं छोड़ा। ग्राम प्रधान ने घटना की जानकारी दी।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: पौड़ी जिले के कोटी गांव में गुरुवार को गुलदार द्वारा एक महिला को मारने का मामला सामने आया है।

    महिला अपनी बहू के साथ श्रीनगर-पौड़ी मोटर मार्ग पर कोटी गांव से कुछ दूरी पर घास काट रही थी। तभी अचानक गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

    जानकारी के अनुसार, गुरुवार को कोटी गांव में 500 मीटर की दूरी पर स्कूल के निकट घास काट रही महिला गिन्नी देवी को गुलदार ने मार दिया। बताया जा रहा कि महिला अपनी बहू दुर्गी देवी के साथ गई हुई थी।

    बहू ने शोर भी मचाया, लेकिन गुलदार ने महिला को नहीं छोड़ा। ग्राम प्रधान करिश्मा देवी ने बताया कि घटना गुरुवार दोपहर करीब 3.30 बजे की है।

