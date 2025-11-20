Pauri News: बहू के साथ घास काट रही थी सास, तभी गुलदार ने अचानक हमला कर उसे उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: पौड़ी जिले के कोटी गांव में गुरुवार को गुलदार द्वारा एक महिला को मारने का मामला सामने आया है।

महिला अपनी बहू के साथ श्रीनगर-पौड़ी मोटर मार्ग पर कोटी गांव से कुछ दूरी पर घास काट रही थी। तभी अचानक गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को कोटी गांव में 500 मीटर की दूरी पर स्कूल के निकट घास काट रही महिला गिन्नी देवी को गुलदार ने मार दिया। बताया जा रहा कि महिला अपनी बहू दुर्गी देवी के साथ गई हुई थी।