गुलदार ने नहीं मारा था, पिता ने ही अपने पुत्र को काट दिया था फावड़े से... पुत्रवधू से अनैतिक संबंध बनी वजह

संवाद सूत्र, जागरण, नांगलसोती (बिजनौर)। गांव तिसोतरा में युवक की हत्या का सनसनीखेज राजफाश हुआ है। पिता ने ही अपने बेटे की फावड़े से काटकर हत्या की थी। शव मिलने के बाद गुलदार के हमले का शोर मचा दिया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित के अपनी पुत्रवधू से अनैतिक संबंध थे और युवक इसका विरोध कर रहा था। युवक ने पंचायत बुलाने की धमकी भी दी थी।

थाना नांगल सोती के गांव तिसोतरा में शनिवार को सौरभ तोमर पुत्र सुभाष तोमर का रक्तरंजित शव जंगल में पड़ा मिला था। युवक तीन दिन से लापता था। शुरुआत में गुलदार से युवकी मौत की खबर फैल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से गले पर वार कर हत्या की बात सामने आई। सोमवार को पुलिस ने सौरभ हत्याकांड का राजफाश करते हुए युवक के पिता सुभाष तोमर को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपित अपनी पुत्रवधू पर बुरी नजर रखता था। सौरभ को शक था कि उसके पिता के अपनी पुत्रवधू से अनैतिक संबंध है। सौरभ इस बात का विरोध कर रहा था। सौरभ पिता की इस हरकत पर रिश्तेदारों को बुलाकर पंचायत करने की धमकी थी। इस पर पिता ने भेद खुलने के डर से हत्या की योजना बनाई। 12 नवंबर को सौरभ खेत पर काम करने गया था। उसी दौरान पिता ने उसे ठिकाने लगाने के लिए तमंचे से फायर की, लेकिन वह बच गया। इस पर सुभाष ने फावड़े से हमला कर दिया।

वह बेहोश होकर वह नीचे गिरा तो फावड़े से गला काट दिया। 14 नवंबर को थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई। शनिवार को शव बरामद होने की झूठी कहानी रची, लेकिन शव का पोस्टमार्टम हुआ तो हत्या की पूरी गुत्थी सुलझ गई। सीओ नजीबाबाद नितेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।

गुलदार के सिर मढ़ना था आरोप

थाना प्रभारी सतेंद्र मलिक ने बताया कि सुभाष का प्लान था कि सौरभ को मारने के बाद दो-तीन में जानवर शव को खा जाएंगे। इसके बाद गुलदार के हमले में मौत और खाने का शोर मचा देना। किसी को शक भी नहीं होगा। सौरभ का शव पूरी तरह ठीक रहा। सिर्फ गले पर ही निशान रहा। इससे वन विभाग व पुलिस को शक हुआ। वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका।

भेद खुलने के डर से की बेटे की हत्या

आरोपित पिता के अपने पुत्रवधू से अनैतिक संबंध थे। बेटे को इसकी जानकारी हो गई थी। इस बात को लेकर घर में विवाद भी चल रहा था। सौरभ रिश्तेदारों को बुलाने की बात कह रहा था। भेद खुलने के डर से ही पिता ने बेटे की हत्या कर दी।- अभिषेक झा, एसपी।

गांव में दहशत और आक्रोश

घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीण दरिंदे पिता की कड़ी निंदा कर रहे हैं । मृतक सौरभ के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसी वीभत्स घटना ने रिश्तों की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वारदात ने न केवल गांव बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।