    रात में कुत्तों का शिकार करने के लिए घर में घुसा गुलदार, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद

    By Deepak Chandra Joshi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:55 PM (IST)

    रायवाला के चकजोगीवाला में गुलदार की दहशत है। गुलदार शनिवार रात नवीता गुनसोला के घर में कुत्तों का शिकार करने घुसा, यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वन विभाग ने पिंजरा लगाया है, पर गुलदार उसमें नहीं फंसा है। रेंज अधिकारी धीरज रावत ने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए प्रयास जारी हैं। ग्रामीणों में डर का माहौल है।

    चकजोगीवाला में सड़क पर घूमता गुलदार। सीसीटीवी कैमरा 

    संवाद सूत्र, जागरण, रायवाला : चकजोगीवाला में इन दिनों गुलदार की लगातार चहलकदमी से लोग आतंकित हैं। वन विभाग ने चार दिन पहले पिंजरा लगाया, मगर गुलदार उसकी तरफ झांकने को भी तैयार नहीं है। वह घरों में शिकार तलाश रहा है। शनिवार रात को गुलदार कुत्तों को पकड़ने के लिए नवीता गुनसोला के घर में आ धमका।

    गुलदार और कुत्तों की वीडियो घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक गुलदार शिकार की तलाश में घर के बाहर सड़क पर टहल रहा है। भीतर मौजूद कुत्तों को इसकी भनक लगती है तो वह भौंकते हुए छत की तरफ दौड़ते हैं।

    इनमें एक कुत्ता बड़ा तो दूसरा छोटा बच्चा है।

    वहीं गुलदार उनको दबोचने के लिए चहारदीवारी फांद कर जीने से होकर छत की तरफ जाता है और वहां तेजी से छलांग लगाकर छोटे कुत्ते को पकड़ने को कोशिश करता है, लेकिन तभी जीने पर रखा गमला आदि सामान तेज आवाज के गिरता है, जिससे गुलदार सकपका जाता है।

    इस बीच घबराया हुआ छोटा कुत्ता खुद को बचाते हुए तेजी से नीचे उतरता है। मगर बड़े कुत्ते ने मोर्चा नहीं छोड़ा और वह गुलदार को भगाने के लिए लगातार भौंकता रहता है। जिसके बाद घबराया गुलदार वहां से भाग जाता है।

    वहीं, बड़कोट के रेंज अधिकारी धीरज रावत का कहना है कि गुलदार कुत्तों की तलाश में आबादी क्षेत्र में आ रहा है,उसको पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है।

    आबादी क्षेत्र में लगातार नजर आ रहा गुलदार

    दरअसल, इन दिनों चकजोगीवाला में मशरूम फैक्ट्री वाली सड़क व आसपास आबादी क्षेत्र में काफी दिनों से लगातार गुलदार दिखाई दे रहा है। कई बार तो राहगीरों का गुलदार से आमना-सामना भी हो चुका है। हर दिन गुलदार की चहलकदमी की वीडियो आस-पास घरों में लगे सीसीटीवी में कैद हो रही हैं।

    बता दें कि यह क्षेत्र देहरादून वन प्रभाग की बड़कोट रेंज व राजाजी टाइगर रिजर्व की कांसरो रेंज से सटा हुआ है, जहां काफी आबादी भी है। इस मार्ग पर मशरूम फैक्ट्री भी है, जहां काम करने वाले देर रात तक आवागमन करते रहते हैं।

    चार दिन से पिंजरा खाली

    ग्रामीणों की मांग के बाद वन विभाग ने करीब चार दिन पूर्व सड़क के किनारे एक पिंजरा लगाया मगर उसमे अब तक गुलदार नहीं गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिंजरे में शिकार की व्यवस्था नहीं की जा रही है। जिसकी वजह से गुलदार पिंजरे की तरफ झांकने को भी तैयार नहीं है।

    वह घरों में घुसकर शिकार तलाश रहा है। ग्राम प्रधान मोहर सिंह असवाल ने बताया कि गुलदार की मौजूदगी से स्थानीय निवासियों में लगातार भय का माहौल बना हुआ है। मगर, वन विभाग जन सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहा है।

