    Srinagar Garhwal: कोटी गांव में महिला को मारने वाला गुलदार आदमखोर घोषित, गोली मारने के आदेश जारी; शूटर तैनात

    By Vinay Bhaugana Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:33 PM (IST)

    श्रीनगर गढ़वाल के कोटी गांव में महिला को मारने वाले गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया गया है। वन विभाग ने उसे मारने के आदेश जारी किए हैं और दो शूटरों को बुलाया है। गांव में वन विभाग की टीमें गश्त कर रही हैं और ट्रैप कैमरों से गुलदार पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: दो दिन पूर्व कोटी गांव में महिला को मारने वाले गुलदार को आदमखोर घोषित कर वाइल्ड लाइफ ने मारने के आदेश जारी कर दिए हैं।

    गुलदार को मारने के लिए वन विभाग ने दो शूटर बुला दिए हैं, जिसमें एक कोटी गांव भी पहुंच चुके हैं। साथ ही विभागीय स्तर पर दो टीमें गांव में नियमित गश्त कर रही हैं। ट्रैप कैमरों के जरिये गुलदार पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं, ग्रामीण अब भी दहशत में हैं।

    शनिवार को डीएफओ अभिमन्यु सिंह और रेंजर दिनेश चंद्र नौटियाल ने कोटी गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि विभागीय स्तर पर उनकी सुरक्षा के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। वह, उस स्थान पर भी गए, जहां गुलदार ने दो दिन पूर्व दिन दहाड़े 64 वर्षीय महिला को मारा था। इसी क्षेत्र में गुलदार को मारने के लिए मचान बनाया जा रहा है।

    गढ़वाल प्रभाग के डीएफओ अभिमन्यु सिंह ने बताया कि वाइल्ड लाइफ ने गुलदार को आदमखोर घोषित कर मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। बताया कि आदेश के मिलते ही दो शूटर भी बुला दिए गए हैं, जिसमें अरविंद कुमार गांव पहुंच गए हैं।

    वहीं, एक अन्य शूटर रविवार तक गांव पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर पर भी कोटी गांव में दो टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें 8-8 कर्मचारी शामिल हैं। डीएफओ ने बताया कि गुलदार की चहलकदमी पर नजर रखने के लिए अलग-अलग जगहों पर ट्रैप कैमरा लगा रखे हैं।

    वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, शनिवार को गुलदार नजर नहीं आया। वहीं, दूसरी तरफ कुछ लोगों ने घटनास्थल के समीप गुलदार होने की बात कही है। बता दें कि बीते गुरुवार को दिन-दहाड़े कोटी गांव में खेत में घास काट रही 64 वर्षीय महिला गिन्नी देवी को मार दिया था।

