    गुलदार के आतंक से राहत: घंडियाल में सुबह-सुबह पिंजरे में फंसा खूंखार, महिला पर कर चुका था हमला

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:36 AM (IST)

    स्थानीय लोगों के लिए राहत की खबर है क्योंकि वन विभाग ने अथक प्रयासों के बाद एक गुलदार को पिंजरे में पकड़ लिया है। पिछले कुछ हफ़्तों से गुलदार ने इलाके में दहशत फैला रखी थी, जिससे लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। शिकायतों के बाद, वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई की।

    पिंजरे में पकड़ा गया गुलदार। फाइल

    जागरण संवाददाता, पौड़ी गढ़वाल। पोखड़ा ब्लॉक के ग्राम घंडियाल में लगाए पिंजरे में शनिवार सुबह एक गुलदार पकड़ा गया। चार दिन पूर्व इस गांव में गुलदार ने घास काटने गई प्रेमा देवी पर हमला किया था।

    गुलदार ने महिला पर किया था हमला

    बीती 15 नवंबर को घड़ियाल मल्ला गांव की प्रभा देवी पत्नी नरेंद्र सिंह अपनी साथी संगीता देवी, लीलावती देवी और सोनम के साथ गांव से करीब 500 मीटर दूर खेत में घास काट रही थी, जहां गुलदार ने प्रेम देवी पर हमला कर दिया। गुलदार उसे ऊपर के खेत से नीचे के खेत तक घसीटता ले गया। प्रभा देवी ने गुलदार पर दरांती से वार कर खुद की जान बचाई। घटना में प्रभा देवी की गर्दन, सर और कान के नीचे गुलदार के नाखूनों के गहरे निशान थे।

    शनिवार सुबह पकड़ा गुलदार


    इस घटना के बाद गांव में पिंजरा लगाया गया। ग्रामीण विनोद बिजोला ने बताया कि आज शुभ करीब छह बजे पिंजरे में गुलदार फंस गया। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और गुलदार को रेंज ऑफिस ले जाने की तैयारी है।