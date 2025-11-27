Dehradun में हाथी ने सूंड से 12 साल के बालक को स्कूटी से खींचा, फिर पटक-पटक कर मार डाला
देहरादून जिले के डोईवाला में एक दर्दनाक घटना में थानों वन रेंज में हाथी ने एक छठी कक्षा के छात्र को पटक-पटक कर मार डाला। हाथी ने माता-पिता के साथ स्कूटी पर जा रहे बच्चे को सूंड से खींचा था। वन विभाग ने क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सतर्क रहने को कहा है।
संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला (देहरादून): थानों वन रेंज में गुरुवार शाम को एक दर्दनाक घटना सामने आई। माता-पिता के साथ स्कूटी में बैठकर कालू सिद्ध मंदिर की तरफ से घर जा रहे एक 12 वर्ष के बालक को हाथी ने सूंड से खींच लिया और फिर उसे उठा कर सड़क पर पटक-पटक कर मार डाला। इस दौरान दंपती ने किसी तरह अपनी जान बचाई।
अचानक सामने आया हाथी
जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार शाम करीब 4:15 के आसपास की बताई जा रही है। जब कमल थापा और उनकी पत्नी नीलम निवासी कोठारी मोहल्ला जौलीग्रांट देहरादून से अपने पुत्र कुणाल थापा (12 वर्ष) को स्कूटी में बीच में बैठकर कालू सिद्ध मंदिर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान एक हाथी अचानक से उनके सामने आ गया।
माता-पिता ने बचाई जान
कमल थापा कुछ समझ पाते इससे पहले हाथी ने स्कूटी में बैठे बालक कुणाल थापा को सूंड से अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद उसे सड़क पर उठाकर पटक दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान बालक के माता-पिता ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बालक छठवीं कक्षा का छात्र था।
बुजुर्ग पर किया था हमला
लच्छीवाला में कुछ दिनों पहले फ्लाईओवर के नीचे सौंग नदी किनारे हाथी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गए थे। लोगों ने घायल को हिमालयन हास्पिटल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि कई दिनों से हाथी लगातार आबादी क्षेत्र के आसपास दिखाई दे रहा था।
