    Dehradun News: सुबह की सैर निकले बुजुर्ग पर हाथी ने किया हमला, अस्पताल में भर्ती

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:30 AM (IST)

    देहरादून के लच्छीवाला में फ्लाईओवर के पास एक हाथी ने सुबह की सैर कर रहे एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। घायल बुजुर्ग, मनीराम थापा, को हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हाथी पिछले कुछ दिनों से आबादी वाले इलाकों में घूम रहा था। स्थानीय लोगों और वन विभाग की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।

    हाथी।

    जागरण संवाददाता, देहरादून/डोईवाला। लच्छीवाला में फ्लाईओवर के नीचे सौंग नदी किनारे हाथी ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। जिससे बुजुर्ग को चोटे आयी है। जिन्हें हिमालयन हास्पिटल में उपचार हेतू भर्ती कराया गया है। यहां बता दें कि विगत कई दिनों से लगातार हाथी आबादी क्षेत्र के आसपास दिखाई दे रहा था।

    लच्छीवाला मे हाथी ने किया बुजुर्ग पर हमला

    अलग-अलग क्षेत्र में हाथी की चहल कदमी से ग्रामीण भयभीत थे। तो वहीं रविवार सुबह करीब 6:30 बजे अपने कुत्ते को लेकर जंगल किनारे लच्छीवाला फ्लाईओवर के नीचे सुबह की सैर पर घूम रहे लच्छीवाला निवासी मनीराम थापा पर अचानक वहां खड़े हाथी ने हमला कर दिया। जिससे भागने के दौरान उन्हें कई चोटें लगी। वहीं बताया जा रहा है कि हाथी के हमले से मनीराम के चेहरे व शरीर में कई चोटें आईं हैं और उनका दाया हाथ भी फैक्चर हुआ है।

    हाथी के हमले के बाद आसपास के लोग एकत्र हुए और हाथी को जंगल की ओर भगाया साथ ही वन कर्मियों के साथ घायल मनीराम थापा को हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति ओएनजीसी से रिटायर थे।