SIR In Uttarakhand: दूसरे राज्य वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा आसान, वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग

विकास गुसाईं, जागरण, देहरादून: उत्तराखंड में वर्ष 2003 के बाद यहां आकर मतदाता बनने वाले मतदाताओं को अपने राज्यों की मतदाता सूची में नाम ढूंढने के लिए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उनकी राह आसान करने जा रहा है। इस कड़ी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अपनी वेबसाइट में दूसरे राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों की वेबसाइट को लिंक करने की तैयारी में जुटा है। उद्देश्य यह कि यहां 2003 के बाद आने वाले मतदाता अपनी पुरानी मतदाता सूची में नाम आसानी से ढूंढ सकें।



प्रदेश में इसी वर्ष विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) शुरू होने की संभावना है। इससे पहले प्रदेश में प्री-एसआइआर का कार्य शुरू हो चुका है। इसके तहत 38 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं की वर्ष 2003 की सूची से मैपिंग की जा रही है।

अभी यह मैपिंग केवल उत्तराखंड के मतदाताओं की ही हो रही है। प्रदेश में जब एसआइआर शुरू होगा उस समय दूसरे प्रदेश से वर्ष 2003 के बाद आने वाले मतदाताओं की उस राज्य की मतदाता सूची से मैपिंग होगी, जहां उनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज था।