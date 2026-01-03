यूपी में SIR में लगे BLO को निर्देश, पांच जनवरी तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा ASD लिस्ट का विवरण
बस्ती में उप जिलाधिकारी ने एसआईआर पर्यवेक्षकों संग बैठक की। उन्होंने बीएलओ को 5 जनवरी तक एएसडी सूची का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। 6 ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बस्ती। सदर तहसील के सभागार में शनिवार को उप जिलाधिकारी सदर ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में लगे पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। एएसडी की कार्यवृत्त सोमवार तक बीएलओ पोर्टल पर अपलोड करने को कहा।
छह जनवरी से एसआईआर सूची से जुड़े दावा-आपत्तियों को लिया जाना है। इससे पूर्व एएसडीडी सूची की कार्यवृत्त दोबारा बीएलओ द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। जिसे लेकर उपजिलाधिकार सदर शत्रुघ्न पाठक ने तहसील में पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। उन्हें दिशा निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक, समानता) सूची की दोबारा जांच कर ली जाए। अब इसे अंतिम रूप दिया जाना है। सूची में कोई खामी न रहने पाए इसे लेकर एक बार बैठक करा लें।
कार्यवृत्त को बीएलओ द्वारा पोर्टल पर सूची सहित अपलोड करा दिया जाए। इस कार्य में कोई लापरवाही न बरतें। दो दिन का समय है, इसे हर हाल में पूरा किया जाना है।
पांच जनवरी तक जिस बूथ का कार्य पूरा नहीं होगा वहां के बीएलओ और पर्यवेक्षक पर कार्यवाही की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्राथमिकता के तौर पर इसे लिया जाना है।
