गजब! राजस्थान से आई 30 स्लीपर सीटर बस, अंदर मिली छात्रों समेत 120 सवारियां
ऋषिकेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान परिवहन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की। तपोवन मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक 30-सीटर स्लीपर बस को रोका गया,
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: राजस्थान से घूमने आए छात्रों और शिक्षकों के दल को लेकर तीस सीटर स्लीपर बस तपोवन मार्ग पर पहुंच गई। बस में तीस की जगह 120 विद्यार्थी और शिक्षक बैठे थे। परिवहन विभाग की टीम ने चेकिंग में बस को पकड़ लिया। रोडवेज बस से बच्चों और शिक्षकों को हरिद्वार भिजवाया गया।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर परिवहन विभाग इन दिनों चेकिंग अभियान चला रहा है। एआरटीओ पर्वतन रश्मि पंत के नेतृत्व में एक टीम सोमवार शाम को तपोवन मार्ग पर चेकिंग कर रही थी।
यह क्षेत्र ऋषिकेश में इंद्रमणि बड़ोनी चौक से आगे की ओर जाता है। टीम ने एक बस को चेकिंग के लिए रोका। टीम ने जांच करने पर पाया कि तीस सीटर स्लीपर बस में लगभग 120 छात्र-छात्राएं और शिक्षक बैठे हुए हैं। जो धौलपुर राजस्थान से ऋषिकेश घूमने आए थे।
वाहन में इतनी बड़ी संख्या में ओवरलोडिंग को देखते हुए बस को एआरटीओ कार्यालय ऋषिकेश में खड़ा करा दिया गया।
एआरटीओ पर्वतन ने बताया कि ऋषिकेश रोडवेज बस डिपो के एआरएम से संपर्क कर उनको रेलवे स्टेशन हरिद्वार तक जाने के लिए रोडवेज की बस उपलब्ध कराई गई।
