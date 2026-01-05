Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    HRTC बस कंडक्टर को बच्चे की टिकट न काटना पड़ा भारी, महिला ने बताई थी कम उम्र; चेकिंग टीम ने पूछा तो सच्चाई आ गई सामने

    By Ranbir Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:38 PM (IST)

    हमीरपुर में एचआरटीसी बस के एक कंडक्टर पर बच्चे का टिकट न काटने पर जुर्माना लगाया गया। महिला ने एक बच्चे की उम्र पांच वर्ष से कम बताई थी, जिस पर कंडक्ट ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    एचआरटीसी बस कंडक्टर को बच्चे का टिकट न काटने पर जुर्माना लगाया गया। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी बस के कंडक्टर को बच्चे की टिकट न काटना महंगा पड़ गया। हमीरपुर डिपो के अंतर्गत चल रही जंगलबैरी-शिमला रूट की बस में यह लापरवाही का मामला सामने आया है। नियमित निरीक्षण के दौरान निगम के जांच दल ने नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित बस परिचालक पर नियमानुसार जुर्माना लगाया है। साथ ही भविष्य में इस तरह की चूक दोबारा न हो, इसके लिए कड़ी हिदायतें भी जारी की गई हैं। 

    दो बच्चों के साथ चढ़ी महिला ने एक की उम्र बताई

    घटना सोमवार सुबह भोरंज क्षेत्र के डूंगरी के समीप की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जंगलबैरी से शिमला जा रही बस सुबह करीब साढ़े नौ बजे डूंगरी में रुकी, जहां एक महिला अपने दो बच्चों के साथ बस में सवार हुई। महिला ने घुमारवीं तक के लिए दो टिकट खरीदे और एक बच्चे की उम्र पांच वर्ष से कम बताई, जिस पर परिचालक ने उसका टिकट जारी नहीं किया। 

    निरीक्षण दल ने की कार्रवाई

    बस के आगे बढ़ने पर मार्ग में निरीक्षण दल ने बस में चढ़कर यात्रियों के टिकटों की जांच की। जांच के दौरान जब बच्चे से उसकी उम्र पूछी गई तो उसने स्वयं अपनी उम्र छह वर्ष बताई। इस पर निरीक्षण दल ने नियमों का उल्लंघन मानते हुए परिचालक को दोषी ठहराया और मौके पर ही जुर्माना लगाया।

    निरीक्षण दल ने दिए निर्देश

    निरीक्षण दल ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की उम्र और टिकट संबंधी नियमों की सही जांच करना परिचालक की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की लापरवाही से निगम को राजस्व हानि होती है, जिसे भविष्य में किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

    अभी निरीक्षक की ओर से लिखित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की विभागीय कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। 
    -राहुल कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, एचआरटीसी हमीरपुर

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: BPL सूची से नाम कटने पर भड़के लोग, यहां सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, नए नियमों के नाम पर मनमानी का आरोप 