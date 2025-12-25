गैंगस्टर विनय त्यागी को एम्स ऋषिकेश में कराया भर्ती, डाक्टरों ने गर्दन और हाथ में लगी गोली निकाली
गैंगस्टर विनय त्यागी जिस पर रुड़की में हमला हुआ था को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। डाक्टरों ने उसकी गर्दन और हाथ से गोली निकाली। उसकी आंतें फट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: गैंगस्टर विनय त्यागी का एम्स ऋषिकेश में आपरेशन किया गया। उसकी गर्दन और हाथ में लगी गोली को डाक्टरों की टीम ने निकाल दिया है। गोली लगने से उसकी आंतें फट गई हैं। गैंगस्टर को आईसीयू वार्ड में वेंटीलेटर पर रखा गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश पुलिस टीम उसकी निगरानी कर रही हैं।
बुधवार को रुड़की उप कारागार से पेशी पर लक्सर कोर्ट लाते हुए गैंगस्टर विनय त्यागी पर दो बदमाशों ने फायरिंग की थी। हरिद्वार में प्राथमिक उपचार के बाद उसे देर शाम एम्स ऋषिकेश के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। डाक्टरों की टीम ने बीती रात उसका आपरेशन किया।
गोली लगने से उसकी आंतें फट गई हैं। पेट में भी खून जमा था। गर्दन और हाथ में लगी गोली निकालने के बाद उसे आईसीयू वार्ड में वेंटीलेटर पर रखा गया है। चिकित्सकों की टीम उसकी निगरानी कर रही है।
एम्स के जनसंपर्क अधिकारी डा. श्रीलॉय मोहंती ने बताया कि विनय त्यागी आपरेशन के बाद आईसीयू वार्ड में ही भर्ती है। स्वजन भी तीमारदारी के लिए पहुंचे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश पुलिस भी उस पर निगरानी रखे हुए हैं।
