गैंगस्टर विनय त्यागी को एम्स ऋषिकेश में कराया भर्ती, डाक्टरों ने गर्दन और हाथ में लगी गोली निकाली

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: गैंगस्टर विनय त्यागी का एम्स ऋषिकेश में आपरेशन किया गया। उसकी गर्दन और हाथ में लगी गोली को डाक्टरों की टीम ने निकाल दिया है। गोली लगने से उसकी आंतें फट गई हैं। गैंगस्टर को आईसीयू वार्ड में वेंटीलेटर पर रखा गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश पुलिस टीम उसकी निगरानी कर रही हैं।

बुधवार को रुड़की उप कारागार से पेशी पर लक्सर कोर्ट लाते हुए गैंगस्टर विनय त्यागी पर दो बदमाशों ने फायरिंग की थी। हरिद्वार में प्राथमिक उपचार के बाद उसे देर शाम एम्स ऋषिकेश के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। डाक्टरों की टीम ने बीती रात उसका आपरेशन किया।