हरिद्वार की सड़क पर दिखा फिल्मों जैसा सीन: पेशी पर लाए जा रहे विनय त्यागी पर अंधाधुंध फायरिंग, बदमाश की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रुड़की कारागार से पेशी पर लाया जा रहा मेरठ का कुख्यात बदमाश विनय त्यागी पर अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जानलेवा हमले में विनय त्यागी को दो गोलियां लगी हैं, जबकि दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फरार बदमाशों की तलाश में जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, बुधवार दोपहर पुलिस टीम मेरठ निवासी बदमाश विनय त्यागी को जेल से अदालत में पेशी के लिए लेकर जा रही थी। इसी दौरान लक्सर क्षेत्र में पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने पुलिस वाहन को निशाना बनाते हुए अचानक फायरिंग शुरू कर दी।

फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे जनपद में नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। हमलावरों की तलाश में सीमावर्ती इलाकों में भी पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि हमला सुनियोजित प्रतीत हो रहा है। हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही की जांच भी की जा रही है।

कौन है विनय त्यागी विनय त्यागी मेरठ का हिस्ट्रीशीटर है और कुख्यात सुनील राठी गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। विनय को लगभग डेढ़ महीने पहले देहरादून में पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ रुड़की और लक्सर में भी मुकदमे दर्ज हैं।