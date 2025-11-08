Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rajat Jayanti Uttarakhand: देहरादून में ढाई घंटे रहेंगे पीएम मोदी, सुरक्षा घेरा ऐसा कि परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 01:09 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए देहरादून आ रहे हैं। उनके ढाई घंटे के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी। इस दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आयोजन स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध। प्रतीकात्‍मक

    सोबन सिंह गुसांई, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौंबद कर दी गई है। 15 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सुरक्षा ड्यूटी पर लगाया गया है। इनमें छह कंपनी पीएसी तैनात की गई है इसके अलावा 12 आइपीएस अधिकारी जबकि 30 राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद चारों तरफ से एफआरआइ को सील किया जाएगा। एंट्री प्वाइंट पर चेकिंग के बाद ही कार्यक्रम पर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री नौ नवंबर को 11:05 पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद वायु सेना के विशेष हेलीकाप्टर से 11:30 पर आइएमए पहुंचगे। यहां से रोड से करीब 11:45 पर कार्यक्रम स्थल एफआरआइ आएंगे। प्रधानमंत्री करीक पौने तीन घंटे एफआरआइ में रहेंगे। इस दौरान संबोधन से लेकर उद्योग विभाग की ओर से लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनी को देखेंगे। 1:30 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह रोड से आइएमए पहुंचे्ंगे और हेलीकाप्टर से जौलीग्रांट पहुंचेंगे।

    सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आमजन केवल दो गेट से ही एंट्री कर सकेंगे। इनमें से ब्रैंडिस गेट व टेव्रिन गेट से जनता आयोजन स्थल में आएगी। यहां पर एक-एक व्यक्ति की डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी। यदि किसी व्यवक्ति के पास कुछ सामान होगा तो उसे भी चेक किया जाएगा। चेकिंग के बाद ही लोग अंदर जा सकेंगे। वहीं वीआइपी कोलागढ़ गेट से दाखिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आयोजन स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।

    तीन घंटे पूर्व ड्यूटी स्थल पर पहुंचेगे पुलिसकर्मी

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन को लेकर एडीजी अभिसूचना व सुरक्षा अभिनव कुमार, एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन, आइजी गढ़वाल राजीव स्वरूप व एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की ब्रीफिंग करते हुए तीन घंटे पहले ही ड्यूटी स्थल पर पहुंचने के निर्देश जारी किए। कहा कि ड्यूटी में नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने साथ पहचान पत्र तथा ड्यूटी कार्ड अवश्य रखें। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्तियों व उनके वाहनों को ही चेकिंग के बाद ही जाने की अनुमति दी जाए। साथ ही वीवीआईपी से मिलने वाले व्यक्तियों पर भी सुरक्षा के पहलू से सतर्क दृष्टि रखी जाए।

    किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल में कोई भी वस्तु ले जाने की अनुमति कदापि न दी जाए, साथ ही कार्यक्रम समाप्ति के बाद उपस्थित भीड के एक साथ बाहर निकलने की स्थिति में पूर्व से ही सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित किये जाए। ड्यूटी के दौरान अनावश्यक रूप से मोबाइल फोन का उपयोग न किया जाए और न ही बिना बताए अपने ड्यूटी प्वाइंट को छोडा जाए।

    यह भी पढ़ें- PM Modi Dehradun Visit: अभेद्य किला बना एफआरआई, 80 हजार लोगों के आने का अनुमान; यह सजावट खास

    यह भी पढ़ें- Rajat Jayanti Uttarakhand: देहरादून में ढाई घंटे रहेंगे पीएम मोदी, सुरक्षा घेरा ऐसा कि परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

    यह भी पढ़ें- PM Modi Dehradun Visit: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफआरआइ में लिया तैयारियों का जायजा, नौ को आ रहे हैं प्रधानमंत्री