PM नरेन्द्र मोदी ने कीवी को बताया था भविष्य की खेती, उत्तराखंड में अब इस ओर तेजी से बढेंगे कदम

केदार दत्त, जागरण देहरादून: फलोत्पादन की दृष्टि से उत्तराखंड अब कीवी और ड्रैगन फ्रूट की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने जा रहा है। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के विकास के अगले 25 वर्ष के रोड मैप का जो खाका खींचा था, उनमें कीवी जैसे फलों को भविष्य की खेती करार दिया था। प्रधानमंत्री का संदेश साफ था कि इसे लेकर तेजी से कदम बढ़ाने की जरूरत है।

इसी कड़ी में राज्य सरकार अब कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट योजना को तेजी से धरातल पर मूर्त रूप देने की तैयारियों में जुट गई है। इन दोनों फलों के उत्पादन से 18 हजार किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है।



उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को फल-पट्टी के रूप में विकसित करने पर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। सेब उत्पादन के मामले में राज्य, देश में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा नींबू वर्गीय समेत अन्य फलों का उत्पादन ठीकठाक है।

इसी कड़ी में कीवी व ड्रैगन फ्रूट जैसे आधुनिक फलों का जायका भी लगाया जा रहा है। कारण यह कि इनकी अच्छी-खासी मांग है और किसान को आय भी बेहतर होती है। इसके लिए सरकार बाकायदा कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट योजना लेकर आई है।



अब कीवी व ड्रैगन फ्रूट उत्पादन के दृष्टिगत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कमर कसी गई है। बागवानी मिशन के निदेशक एमएस पाल के अनुसार दोनों योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इ