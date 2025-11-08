PM Modi in Dehradun: सफाई में झोंकी ताकत, रंगीन रोशनी से शहर जगमग
देहरादून में एफआरआई में राज्य स्थापना दिवस समारोह और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एफआरआई क्षेत्र में सफाई के लिए 100 कर्मचारी तैनात हैं, और शहर को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाया गया है और कूड़ा उठाने वाले वाहनों का समय बदल दिया गया है ताकि वीवीआईपी मूवमेंट में कोई बाधा न आए।
जागरण संवाददाता, देहरादून। एफआरआइ में रविवार को होने वाले स्थापना दिवस समारोह और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर नगर निगम की तैयारियां तेज हो गई हैं। एफआरआइ क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के लिए 100 कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और आसपास के क्षेत्रों में दो बार कूड़ा उठान किया जा रहा है। इसके साथ ही कूड़ा वाहनों के समय भी बदल दिए गए हैं। वहीं, सड़कों से अतिक्रमण हटाते हुए प्रमुख स्थलों को रंगीन रोशनी से जगमग कर दिया गया है।
अगले दो दिन शहर के मुख्य मार्गों पर कूड़ा वाहन नजर नहीं आएंगे। शहर के डंपिंग जोन और कूड़ेदानों से कूड़ा उठाने के लिए वाहनों को तड़के या देर रात संचालित किया जाएगा। दून के एफआरआइ में रविवार को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर भव्य समारोह होने जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वीवीआइपी शामिल होंगे। एफआरआइ के आसपास और शहर की मुख्य सड़कों पर वीवीआइपी मूवमेंट को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम की ओर से भी सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सम्मेलन के दौरान दो दिन कूड़ा वाहनों का भी समय बदल दिया गया है।
आमतौर पर शहर में कूड़ा उठान वाहन सुबह आठ बजे से 11 बजे के बीच मुख्य सड़कों से होते हुए मोहल्लों में जाते हैं और फिर मुख्य मार्गों से ही कूड़ा प्रबंधन व निस्तारण केंद्र तक जाते हैं। जबकि निवेशक सम्मेलन को लेकर सुबह नौ बजे के बाद वीवीआइपी मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ऐसे में ज्यादातर मुख्य मार्गों से कूड़ा वाहनों को दूर रखा जाएगा। खासकर जीएमएस रोड, चकराता रोड, बल्लूपुर, पंडितवाड़ी, कौलागढ़, किशननगर, घंटाघर, ईसी रोड, रिस्पना पुल से फौव्वारा चौक, हरिद्वार रोड, हरिद्वार बाईपास, सहारनपुर रोड, मोहब्बेवाला आदि मार्गों पर कहीं भी कूड़ा वाहनों की आवाजाही नहीं कराई जाएगी। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि सड़कों के किनारे चूने और ब्लीचिंक पाउडर का छिड़काव भी तड़के करा दिया जाएगा। मुख्यमार्गों से कूड़ेदान हटा दिए गए हैं और सभी स्थानों पर सफाई करा दी गई है।
अतिक्रमण पर भी चला डंडा
स्थापना दिवस समारोह के चलते नगर निगम ने एफआरआइ के आसपास और अन्य मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया। जिसके तहत सड़क किनारे और फुटपाथ सजी रेहड़ी-ठेलियों को हटा दिया गया है। खासकर पंडितवाड़ी से लेकर बल्लूपुर तक कोई भी अतिक्रमण नजर नहीं आएगा। नगर आयुक्त के निर्देश पर सफाई अनुभाग और भूमि अनुभाग के अधिकारी शुक्रवार को दिनभर एफआरआइ क्षेत्र में व्यवस्था बनाने में जुटे रहे।
रंगीन रोशनी में डूबे दून के चौराहे
नगर निगम की ओर से स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शहर को रंगीन रोशनी से सजा दिया गया है। घंटाघर से लेकर नगर निगम कार्यालय तक रोशनी से जगमग हो उठे हैं। इसके अलावा प्रमुख चौराहों पर भी रंगीन लड़ियां लगाई गई हैं। गांधी पार्क, पटेल पार्क, अंबेडकर पार्क, इंद्रमणी बडोनी पार्क, दीनदयाल पार्क, बुद्धा पार्क आदि को भी सजा दिया गया है।
यह भी पढ़ें- Rajat Jayanti Uttarakhand: पीएम मोदी के दौरे को लेकर देहरादून का यातायात प्लान जारी, कल रूट चार्ट देखकर ही निकलें
यह भी पढ़ें- PM Modi Dehradun Visit: अभेद्य किला बना एफआरआई, 80 हजार लोगों के आने का अनुमान; यह सजावट खास
यह भी पढ़ें- Rajat Jayanti Uttarakhand: देहरादून में ढाई घंटे रहेंगे पीएम मोदी, सुरक्षा घेरा ऐसा कि परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
यह भी पढ़ें- PM Modi Dehradun Visit: डीएम की दो टूक, वीवीआईपी ड्यूटी में भूल-चूक के लिए कोई जगह नहीं
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।