    PM Modi Dehradun Visit: डीएम की दो टूक, वीवीआईपी ड्यूटी में भूल-चूक के लिए कोई जगह नहीं

    By Ankur Agarwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:59 PM (IST)

    देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने वीवीआईपी ड्यूटी में किसी भी प्रकार की चूक को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी और सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को अपने दायित्वों को समझने और समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया।

    प्रधानमंत्री आगमन की ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को जिलाधिकारी ने समझाए दायित्व। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, देहरादून। रजत जयंती वर्ष के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन के दृष्टिगत जिलाधिकारी सविन बंसल ने एफआरआइ परिसर में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की व्यवस्था में तैनात मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट व नोडल अधिकारियों की ब्रीफिंग करते हुए उनके दायित्व समझाए। साथ ही चेतावनी दी कि वीवीआइपी ड्यूटी में किसी प्रकार की भूल-चूक के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए दायित्वों को समझकर भलीभांति निर्वहन करें।

    शुक्रवार को सर्वे चौक स्थित आइआरडीटी आडिटोरियम में आयोजित ब्रीफिंग में जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि वीवीआइपी ड्यूटी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, आगंतुकों की सुविधा, सिटिंग व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, वीआइपी मूवमेंट, स्वास्थ्य एवं आपातकालीन सेवाएं आदि पूरी तरह सुनिश्चित कर ली जाएं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने क्षेत्राधिकार, ड्यूटी स्थल ब्लाक का निरीक्षण कर समझ लें तथा जिन-जिन अधिकारियों की ड्यूटी उनके ब्लाक में लगाई गई है।

    जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में समय से समन्वय कर लें ताकि कार्यक्रम दिवस में किसी प्रकार असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी कार्मिक की काेई समस्या है तो वह समय रहते शंका का समाधान कर ले। इससे पूर्व मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह एवं नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने ड्यूटी में तैनात समस्त मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट व नोडल अधिकारियों को ब्लाकवार ड्यूटी कर जानकारी दी।

