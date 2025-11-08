PM Modi Dehradun Visit: डीएम की दो टूक, वीवीआईपी ड्यूटी में भूल-चूक के लिए कोई जगह नहीं

जागरण संवाददाता, देहरादून। रजत जयंती वर्ष के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन के दृष्टिगत जिलाधिकारी सविन बंसल ने एफआरआइ परिसर में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की व्यवस्था में तैनात मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट व नोडल अधिकारियों की ब्रीफिंग करते हुए उनके दायित्व समझाए। साथ ही चेतावनी दी कि वीवीआइपी ड्यूटी में किसी प्रकार की भूल-चूक के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए दायित्वों को समझकर भलीभांति निर्वहन करें।



शुक्रवार को सर्वे चौक स्थित आइआरडीटी आडिटोरियम में आयोजित ब्रीफिंग में जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि वीवीआइपी ड्यूटी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, आगंतुकों की सुविधा, सिटिंग व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, वीआइपी मूवमेंट, स्वास्थ्य एवं आपातकालीन सेवाएं आदि पूरी तरह सुनिश्चित कर ली जाएं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने क्षेत्राधिकार, ड्यूटी स्थल ब्लाक का निरीक्षण कर समझ लें तथा जिन-जिन अधिकारियों की ड्यूटी उनके ब्लाक में लगाई गई है।