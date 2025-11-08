Language
    Rajat Jayanti Uttarakhand: पीएम मोदी के दौरे को लेकर देहरादून का यातायात प्लान जारी, कल रूट चार्ट देखकर ही निकलें

    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 01:50 PM (IST)

    राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के एफआरआइ आगमन को लेकर देहरादून में यातायात प्लान जारी किया गया है। एसपी यातायात ने क्यूआर कोड जारी कर जानकारी उपलब्ध कराई है। कार्यक्रम में 70 हजार से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए शटल सेवा और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 9 नवंबर को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक यातायात डायवर्जन रहेगा।

    एफआरआइ में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य स्थापना के रजत जयंती उत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी नौ नवंबर को एफआरआइ पहुंचेंगे। चकराता रोड पर वाहनों को दबाव को देखते हुए पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। पुलिस अधीक्षक यातायात लोकजीत सिंह की ओर से इस बार ट्रैफिक प्लान देखने के लिए क्यूआर कोड भी जारी किया है, ताकि वाहन चालक आसानी ने अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसके अलावा यदि किसी वाहन चालक को एफआरआइ में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचना है तो क्यूआर कोड स्कैन करने पर वह पार्किंग भी ढूंढ सकता है।

    कार्यक्रम में 70 हजार से अधिक लोगों की पहुंचने की संभावना है ऐसे में यातायात पुलिस की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसी भी परेशानी पर वह हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। इस बार लोगों की सुविधा को देखते हुए शटल सेवा भी शुरू की गई। एफआरआइ से 100 मीटर आगे टी स्टेट पार्किंग स्थल तक पर्याप्त संख्या में शटल सेवा (हरे रंग की इलेक्ट्रिक बसें) लगाई गई हैं, जो कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात आपको टी स्टेट पार्किंग तक लेकर जाएंगी। अन्य पार्किंग (क्लब पार्किंग / जोशी फार्म 30 बीघा / बाबू गेट पार्किंग) से कार्यक्रम में आने वाले आगंतुकों को कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात उनकी बसें निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही मिलेंगी ।

    रूड़की/भगवानपुर/लक्सर व आइएसबीटी के लिए रुट

    आशारोडी – आइएसबीटी - शिमला बाइपास चौक – निरंजनपुर मंडी - कमला पैलेस - बल्लीवाला चौक – अनुराग चौक- शहीद विवेक गुप्ता चौक - पार्किंग स्थल जोशी फार्म 30 बीघा वसंत विहार।
    - ड्रापिंग व पिकअप प्वाइंट -शहीद विवेक गुप्ता चौक (वसंत विहार)
    - पार्किंग स्थल- जोशी फार्म (30 बीघा) वसंत विहार

    पर्वतीय जनपद (पौडी/ टिहरी / चमोली/ रुद्रप्रयाग) /ऋषिकेश / हरिद्वार / कुमाऊं जनपद / डोईवाला / रिस्पना के लिए
    लच्छीवाला टोल प्लाजा - जोगीवाला -रिस्पना पुल- पुरानी बाइपास चौकी - कारगी चौक- आइएसबीटी- निरंजनपुर मंडी- बल्लूपुर चौक -एफआरआइ ब्रैडिंस गेट से रांघडवाला तिराहा (निकट आइएमए)
    - पार्किंग स्थल टी स्टेट मिट्ठी बेरी गांव।
    - ड्रापिंग / पिकअप प्वाइंट- ब्रैंडिस गेट(एफआरआइ) के 200 मीटर पहले
    - पार्किंग स्थल- टी स्टेट मिट्ठी बेरी गांव (प्रेमनगर क्षेत्र)

    उत्तरकाशी / मसूरी / राजपुर के लिए रूट
    मसूरी डायर्वजन - दिलाराम चौक - घंटाघर -किशन नगर चौक-बल्लूपुर चौक - एफआरआइ ट्रैवर गेट से रांघडवाला तिराहा (निकट आइएमए)
    - पार्किंग स्थल टी स्टेट मिट्ठी बेरी गांव।
    - ड्रापिंग / पिकअप प्वाइंट- ट्रैवर गेट(एफआरआइ) के 200 मीटर पहले
    - पार्किंग स्थल- टी स्टेट मिट्ठी बेरी गांव (प्रेमनगर क्षेत्र)

    चकराता / त्यूनी / विकासनगर / सहसपुर / सेलाकुई / प्रेमनगर के लिए रूट
    धूलकोट तिराहा - सुद्धोवाला चौक - प्रेमनगर चौक - पंडितवाडी चौकी - रांघडवाला तिराहा (निकट आइएमए)- एफआरआइ बाबू गेट से पार्किंग स्थल क्लब ग्राउंड
    - ड्रापिंग/पिकअप प्वाइंट- क्लब ग्राउंड(एफआरआइ)
    - पार्किंग स्थल- क्लब ग्राउण्ड(एफआरआइ परिसर)

    रायपुर / मालदेवता / थानो / सहस्त्रधारा के लिए रूट
    महाराणा प्रताप चौक - 06 नंबर पुलिया - फव्वारा चौक- घंटाघर- किशन नगर चौक -बल्लुपूर चौक- एफआरआइ ब्रेंडिस गेट - रांघडवाला तिराहा (निकट आइएमए) - टी स्टेट मिट्ठी बेरी गांव - पार्किंग स्थल।
    - ड्रापिंग / पिकअप प्वाइंट- ब्रैंडिस गेट(एफआरआइ) के 200 मीटर पहले
    - पार्किंग स्थल- टी स्टेट मिट्ठी बेरी गांव (प्रेमनगर क्षेत्र)

    कार्यक्रम में प्रतिभाग न करने वाले वाहनों के लिए व डायवर्जन प्लान
    - पांवटा साहिब / विकासनगर / चकराता / सहसपुर से देहरादून शहर / दिल्ली / हरिद्वार / ऋषिकेश / पर्वतीय / कुमांऊ क्षेत्र जाने वाले वाहन धूलकोट तिराहा - नया गांव - बडोवाला - सेंट ज्यूड्स चौक – आइएसबीटी- दिल्ली/ हरिद्वार//ऋषिकेश/ पर्वतीय / कुमांऊ क्षेत्र जा सकेंगे ।
    - सुद्धोवाला / बिधोली / प्रेमनगर से देहरादून शहर / दिल्ली / हरिद्वार / ऋषिकेश / पर्वतीय / कुमाऊं क्षेत्र जाने वाले वाहन प्रेमनगर चौक - दरू चौक - मेहूंवाला - शिमला बाइपास चौक - आइएसबीटी- दिल्ली/ हरिद्वार / ऋषिकेश/ पर्वतीय / कुमांऊ क्षेत्र जा सकेंगे ।
    - पंडितवाडी से देहरादून शहर / दिल्ली / हरिद्वार / ऋषिकेश / पर्वतीय / कुमांऊ क्षेत्र जाने वाले वाहन पंडितवाडी - लवली मार्केट - अनुराग चौक - बल्लीवाला चौक - सहारनपुर चौक – आइएसबीटी- दिल्ली / हरिद्वार / ऋषिकेश / पर्वतीय / कुमाऊं क्षेत्र जा सकेंगे ।
    - मसूरी / राजपुर रोड / ईसी रोड / घण्टाघर से पांवटा साहिब / विकासनगर / सहसपुर / सेलाकुई / प्रेमनगर जाने वाले वाहन घंटाघर / दर्शनलाल चौक - प्रिंस चौक - शिमला बाइपास चौक - मेंहूवाला - नयागांव – प्रेमनगर / विकासनगर जा सकेंगे ।
    - कैंट रोड / चकराता रोड (घंटाघर से बल्लूपुर) से पांवटा साहिब / विकासनगर / सहसपुर / सेलाकुई /प्रेमनगर जाने वाले वाहन वाहन बल्लूपुर से बल्लीवाला फ्लाई ओवर – कमला पैलेस – सेंट ज्यूड्स चौक मेंहूवाला से नयागांव -प्रेमनगर/ विकासनगर जा सकेंगे
    - आइएसबीटी /दिल्ली/ सहारनपुर से पांवटा साहिब / विकासनगर / सहसपुर / सेलाकुई /प्रेमनगर जाने वाले वाहन शिमला बाइपास चौक - सेंट ज्यूड्स चौक - मेंहूवाला -नयागांव -प्रेमनगर/ विकासनगर जा सकेंगे।
    - पटेलनगर (निरंजनपुर सब्जी मंडी) से पांवटा साहिब / विकासनगर / सहसपुर / सेलाकुई /प्रेमनगर जाने वाले वाहन कमला पैलेस से सेंट ज्यूड्स चौक - मेंहूवाला - नयागांव -प्रेमनगर/ विकासनगर जा सकेंगे ।
    - सहारनपुर रोड / कांवली रोड से पांवटा साहिब / विकासनगर / सहसपुर / सेलाकुई /प्रेमनगर जाने वाले वाहन बल्लीवाला चौक – कमला पैलेस – सेंट ज्यूड्स चौक मेंहूवाला - नयागांव -प्रेमनगर/ विकासनगर जा सकेंगे ।
    - पर्वतीय जनपद / हरिद्वार / ऋषिकेश / जोगीवाला से पांवटा साहिब / विकासनगर / सहसपुर / सेलाकुई /प्रेमनगर जाने वाले वाहन रिस्पना - आइएसबीटी- सेंट ज्यूड्स चौक - मेंहूवाला - नयागांव – प्रेमनगर / विकासनगर जा सकेंगे ।

     

    09 नवंबर को सुबह 06 से शाम 04 तक ट्रैफिक डायवर्जन


    कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन केवल 09 नवंबर को सुबह 06 से शाम 04 तक क्षेत्र (घंटाघर से प्रेमनगर, बल्लूपुर से कमला पैलेस / सेंट ज्यूड्स चौक तथा प्रेमनगर से धूलकोट तक) में लागू रहेगा । अन्य सभी मार्गों पर यातायात अन्य दिनों की तरह ही सामान्य रूप से चलता रहेगा ।
    - दिल्ली / ऋषिकेश / हरिद्वार / रेलवे स्टेशन / एयरपोर्ट जाने के सभी मार्ग खुले रहेंगे
    - असुविधा से बचने के लिए देहरादून से ऋषिकेश / हरिद्वार / कुमांऊ क्षेत्र / एयरपोर्ट जाने के लिए थानो एवं दुधली मार्ग के प्रयोग किए जाने की सलाह दी जाती है ।
    - अति-आवश्यक सेवा (एंबुलेंस, पुलिस व फायर) के वाहनों को रोका / डायवर्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आवश्यक सेवाएं (पेट्रोल /दूध/गैस) आदि के वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से पास करवाया जाएगा ।
    - सभी प्रकार के भारी वाहन 09 नवंबर की प्रातः 06 से रात 08 बजे तक शहर के आंतरिक तथा वाह्य मार्गों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे तथा निर्धारित स्थानो पर रोके जाएंगे।
    - नो पार्किंग में वाहन खडा करने पर ट्रैफिक क्रेन से वाहन को टो किया जाएगा।

    वीआइपी के वाहनों के लिए रुट व पार्किंग प्लान

    - चकराता/विकासनगर/सहसपुर/आइएसबीटी/ जीएमएस रोड से आने वाले अतिथिगण बल्लूपुर चौक - कौलागढ़ चौक - कौलागढ़ गेट एफआरआइ से पार्किंग स्थल से कार्यक्रम स्थल आ सकते हैं।
    - मसूरी/राजपुर क्षेत्र से आने वाले आमंत्रित अतिथिगण राजपुर रोड - दिलाराम चौक - हाथीबड़कला - एनेक्सी तिराहा - सीएसडी तिराहा - कैंट चौक - कौलागढ़ चौक - कौलागढ़ गेट एफआरआइ से पार्किंग स्थल से कार्यक्रम स्थल आ सकते हैं।
    - ऋषिकेश/हरिद्वार/ रिस्पनापुल क्षेत्र से आने वाले आमंत्रित अतिथिगण घंटाघर होते हुए बिंदाल चौक - किशननगर चौक - कौलागढ़ चौक - कौलागढ़ गेट एफंआरंआइ से पार्किंग स्थल से कार्यक्रम स्थल आ सकते हैं।

    सहायता के लिए इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क

    पार्किंग / डायवर्जन / रूट संबंधी जानकारी

    - जितेन्द्र जोशी, निरीक्षक यातायात देहरादून- 9760616353
    - कांस्टेबल सोम सिंह - 9627118522

    पार्किंग / डायवर्जन / रुट संबंधी जानकारी
    - प्रदीप कुमार, निरीक्षक यातायात देहरादून-9058568300
    - कांस्टेबल अजय 7017639764

    पार्किंग / डायवर्जन / रूट संबंधी जानकारी

    ललित बोरा, निरीक्षक यातायात देहरादून -7579241396
    हेड कांस्टेबल सोनू, पेशी यातायात 9837919955

    वीवीआइपी पार्किंग सहायता केन्द्र

    महिला उपनिरीक्षक रोशनी रावत-9027076994
    कांस्टेबल धर्मेन्द्र, पेशी यातायात-9058845855

    आम जनता पार्किंग सहायता केंद्र

    - उपनिरीक्षक रविन्द्र कौशल-9756027753
    कांस्टेबल चंद्रप्रकाश- 9027556859