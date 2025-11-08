Rajat Jayanti Uttarakhand: पीएम मोदी के दौरे को लेकर देहरादून का यातायात प्लान जारी, कल रूट चार्ट देखकर ही निकलें

रूड़की/भगवानपुर/लक्सर व आइएसबीटी के लिए रुट

आशारोडी – आइएसबीटी - शिमला बाइपास चौक – निरंजनपुर मंडी - कमला पैलेस - बल्लीवाला चौक – अनुराग चौक- शहीद विवेक गुप्ता चौक - पार्किंग स्थल जोशी फार्म 30 बीघा वसंत विहार।

- ड्रापिंग व पिकअप प्वाइंट -शहीद विवेक गुप्ता चौक (वसंत विहार)

- पार्किंग स्थल- जोशी फार्म (30 बीघा) वसंत विहार



पर्वतीय जनपद (पौडी/ टिहरी / चमोली/ रुद्रप्रयाग) /ऋषिकेश / हरिद्वार / कुमाऊं जनपद / डोईवाला / रिस्पना के लिए

लच्छीवाला टोल प्लाजा - जोगीवाला -रिस्पना पुल- पुरानी बाइपास चौकी - कारगी चौक- आइएसबीटी- निरंजनपुर मंडी- बल्लूपुर चौक -एफआरआइ ब्रैडिंस गेट से रांघडवाला तिराहा (निकट आइएमए)

- पार्किंग स्थल टी स्टेट मिट्ठी बेरी गांव।

- ड्रापिंग / पिकअप प्वाइंट- ब्रैंडिस गेट(एफआरआइ) के 200 मीटर पहले

- पार्किंग स्थल- टी स्टेट मिट्ठी बेरी गांव (प्रेमनगर क्षेत्र)



उत्तरकाशी / मसूरी / राजपुर के लिए रूट

मसूरी डायर्वजन - दिलाराम चौक - घंटाघर -किशन नगर चौक-बल्लूपुर चौक - एफआरआइ ट्रैवर गेट से रांघडवाला तिराहा (निकट आइएमए)

- पार्किंग स्थल टी स्टेट मिट्ठी बेरी गांव।

- ड्रापिंग / पिकअप प्वाइंट- ट्रैवर गेट(एफआरआइ) के 200 मीटर पहले

- पार्किंग स्थल- टी स्टेट मिट्ठी बेरी गांव (प्रेमनगर क्षेत्र)



चकराता / त्यूनी / विकासनगर / सहसपुर / सेलाकुई / प्रेमनगर के लिए रूट

धूलकोट तिराहा - सुद्धोवाला चौक - प्रेमनगर चौक - पंडितवाडी चौकी - रांघडवाला तिराहा (निकट आइएमए)- एफआरआइ बाबू गेट से पार्किंग स्थल क्लब ग्राउंड

- ड्रापिंग/पिकअप प्वाइंट- क्लब ग्राउंड(एफआरआइ)

- पार्किंग स्थल- क्लब ग्राउण्ड(एफआरआइ परिसर)



रायपुर / मालदेवता / थानो / सहस्त्रधारा के लिए रूट

महाराणा प्रताप चौक - 06 नंबर पुलिया - फव्वारा चौक- घंटाघर- किशन नगर चौक -बल्लुपूर चौक- एफआरआइ ब्रेंडिस गेट - रांघडवाला तिराहा (निकट आइएमए) - टी स्टेट मिट्ठी बेरी गांव - पार्किंग स्थल।

- ड्रापिंग / पिकअप प्वाइंट- ब्रैंडिस गेट(एफआरआइ) के 200 मीटर पहले

- पार्किंग स्थल- टी स्टेट मिट्ठी बेरी गांव (प्रेमनगर क्षेत्र)



कार्यक्रम में प्रतिभाग न करने वाले वाहनों के लिए व डायवर्जन प्लान

- पांवटा साहिब / विकासनगर / चकराता / सहसपुर से देहरादून शहर / दिल्ली / हरिद्वार / ऋषिकेश / पर्वतीय / कुमांऊ क्षेत्र जाने वाले वाहन धूलकोट तिराहा - नया गांव - बडोवाला - सेंट ज्यूड्स चौक – आइएसबीटी- दिल्ली/ हरिद्वार//ऋषिकेश/ पर्वतीय / कुमांऊ क्षेत्र जा सकेंगे ।

- सुद्धोवाला / बिधोली / प्रेमनगर से देहरादून शहर / दिल्ली / हरिद्वार / ऋषिकेश / पर्वतीय / कुमाऊं क्षेत्र जाने वाले वाहन प्रेमनगर चौक - दरू चौक - मेहूंवाला - शिमला बाइपास चौक - आइएसबीटी- दिल्ली/ हरिद्वार / ऋषिकेश/ पर्वतीय / कुमांऊ क्षेत्र जा सकेंगे ।

- पंडितवाडी से देहरादून शहर / दिल्ली / हरिद्वार / ऋषिकेश / पर्वतीय / कुमांऊ क्षेत्र जाने वाले वाहन पंडितवाडी - लवली मार्केट - अनुराग चौक - बल्लीवाला चौक - सहारनपुर चौक – आइएसबीटी- दिल्ली / हरिद्वार / ऋषिकेश / पर्वतीय / कुमाऊं क्षेत्र जा सकेंगे ।

- मसूरी / राजपुर रोड / ईसी रोड / घण्टाघर से पांवटा साहिब / विकासनगर / सहसपुर / सेलाकुई / प्रेमनगर जाने वाले वाहन घंटाघर / दर्शनलाल चौक - प्रिंस चौक - शिमला बाइपास चौक - मेंहूवाला - नयागांव – प्रेमनगर / विकासनगर जा सकेंगे ।

- कैंट रोड / चकराता रोड (घंटाघर से बल्लूपुर) से पांवटा साहिब / विकासनगर / सहसपुर / सेलाकुई /प्रेमनगर जाने वाले वाहन वाहन बल्लूपुर से बल्लीवाला फ्लाई ओवर – कमला पैलेस – सेंट ज्यूड्स चौक मेंहूवाला से नयागांव -प्रेमनगर/ विकासनगर जा सकेंगे

- आइएसबीटी /दिल्ली/ सहारनपुर से पांवटा साहिब / विकासनगर / सहसपुर / सेलाकुई /प्रेमनगर जाने वाले वाहन शिमला बाइपास चौक - सेंट ज्यूड्स चौक - मेंहूवाला -नयागांव -प्रेमनगर/ विकासनगर जा सकेंगे।

- पटेलनगर (निरंजनपुर सब्जी मंडी) से पांवटा साहिब / विकासनगर / सहसपुर / सेलाकुई /प्रेमनगर जाने वाले वाहन कमला पैलेस से सेंट ज्यूड्स चौक - मेंहूवाला - नयागांव -प्रेमनगर/ विकासनगर जा सकेंगे ।

- सहारनपुर रोड / कांवली रोड से पांवटा साहिब / विकासनगर / सहसपुर / सेलाकुई /प्रेमनगर जाने वाले वाहन बल्लीवाला चौक – कमला पैलेस – सेंट ज्यूड्स चौक मेंहूवाला - नयागांव -प्रेमनगर/ विकासनगर जा सकेंगे ।

- पर्वतीय जनपद / हरिद्वार / ऋषिकेश / जोगीवाला से पांवटा साहिब / विकासनगर / सहसपुर / सेलाकुई /प्रेमनगर जाने वाले वाहन रिस्पना - आइएसबीटी- सेंट ज्यूड्स चौक - मेंहूवाला - नयागांव – प्रेमनगर / विकासनगर जा सकेंगे ।