    पार्ट टाइम नौकरी का दिया झांसा, साइबर ठगों ने एक व्यक्ति से ठगे 5.07 लाख रुपये

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:26 PM (IST)

    देहरादून में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को पार्ट-टाइम नौकरी का झांसा देकर 5.07 लाख रुपये की ठगी की। ठगों ने व्हाट्सएप पर संपर्क कर टेलीग्राम ऐप के माध्य ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देकर साइबर ठगों ने दून निवासी एक व्यक्ति से 5.07 लाख रुपये की ठगी कर दी। ठगों ने पीड़ित से टेलीग्राम एप डाउनलोड करवाकर निवेश कराया और इसके बाद ठगी की।

    इस मामले में क्लेमेनटाउन थाना पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी तहरीर में अर्जुन सिंह निवासी टर्नर रोड, क्लेमेनटाउन ने बताया कि 10 दिसंबर को वाट्सएप नंबर के माध्यम से उन्हें वर्क फ्राम होम करने के लिए सी स्क्वायर इंफो सोल्यूशन मुंबई से मैसेज प्राप्त हुआ।

    पीड़ित के अनुसार उन्हें बताया गया कि कंपनी नेबलियो टेक्नालाजी प्राइवेट लिमिटेड कारपोरेशन महाराष्ट्र के अंतर्गत कार्य करती है, जिसमें जैमिनी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन आनलाइन प्लेटफार्म के अंदर धनराशि निवेश कराई जाती है।

    अनन्या सिंह ने उन्हें प्रतिनिधि नियुक्त किया गया और यूटूब की वीडियो को लाइक व कमेंट करके पंजीकृत करवाना था। उन्होंने कुछ वीडियो पर लाइक व कमेंट भी किए। इसके बाद अंकिता वर्मा ने उन्हें टेलीग्राम एप से जोड़ा गया और जैमिनी क्रिप्टो में निवेश करवाकर उनसे 5.07 लाख रुपये की ठगी की गई।

    थानाध्यक्ष क्लेमेनटाउन मोहन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिन खातों में रकम गई है व ठगी के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों की डिटेल खंगाली जा रही है।

