    इंदौर में साइबर ठगों को म्यूल खाते सप्लाई करने वाले छह गिरफ्तार, चाइनीज मॉड्यूल से जुड़े तार

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:28 PM (IST)

    इंदौर पुलिस ने साइबर अपराध में लिप्त छह युवकों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ऑनलाइन धोखाधड़ी और गेमिंग ऐप फ्रॉड के लिए साइबर ठगों को म्यूल खाते उपलब्ध ...और पढ़ें

    साइबर ठग को किया गिरफ्तार (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में पुलिस ने साइबर अपराध में लिप्त छह युवकों को पकड़ा है। ये लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी, गेमिंग एप, ट्रेडिंग फ्रॉड के लिए साइबर ठगों को म्यूल खाते सप्लाई करते थे। आरोपितों के तार चाइनीज माड्यूल से जुड़े हैं। जिसे ठगी की राशि वे यूएसडीटी और क्रिप्टो करंसी के जरिये भेजते थे।

    डीसीपी जोन-एक कृष्ण लालचंदानी के अनुसार सलोनी नांदोकर के साथ 11 दिसंबर को एक लाख 63 हजार रुपये की ठगी हुई थी। पुलिस ने बैंक खातों की जांच कर नूरानी नगर से तौफिक रहमानी को गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में बताया कि कमीशन लेकर आरोपित हिमांशु वर्मा को भाई तौकीर का खाता बेचा था।

    पुलिस ने हिमांशु वर्मा (खंडवा नाका गणेश नगर) और उससे जुड़े जितेंद्र रावल (शिवधाम कालोनी, लिंबोदी), प्रवीण चौहान (संतनगर) और फरहान खान (गुलजार कालोनी) को भी पकड़ा है। पूछताछ में पता चला हिमांशु ही गिरोह का मास्टरमाइंड है। उसका ट्रेडिंग का व्यवसाय है।

    यूएसडीटी और क्रिप्टो करंसी के जरिये भेजता था राशि

    टीआई तरुण भाटी के मुताबिक हिमांशु चाइनीज ठग को बैंक खाते उपलब्ध कराता था। इसके लिए लोगों से दो प्रतिशत कमीशन पर बैंक खाते खुलवाकर उनसे पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड ले लेता था। ठगी की राशि यूएसडीटी और क्रिप्टो करंसी के जरिये ठग तक पहुंचाई जाती थी। पुलिस ने आरोपितों से विभिन्न बैंकों के 15 एटीएम कार्ड भी जब्त किए हैं।

    रेटिंग टास्क का झांसा देकर महिला से 1.63 लाख ठगे

    पुलिस के मुताबिक कृष्णबाग कालोनी निवासी सलोनी नांदोकर को रेटिंग टास्क जाब का झांसा दिया गया था। रेटिंग के बदले दो से पांच हजार रुपये कमाने का प्रलोभन देकर उसे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा गया था। बाद में बातों में उलझाकर उससे एक लाख 63 हजार रुपये अलग-अलग बैंक खातों में जमा करवा लिए। फरहान के खाते में 90 हजार जमा करवाए थे।