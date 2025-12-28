इंदौर में साइबर ठगों को म्यूल खाते सप्लाई करने वाले छह गिरफ्तार, चाइनीज मॉड्यूल से जुड़े तार

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में पुलिस ने साइबर अपराध में लिप्त छह युवकों को पकड़ा है। ये लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी, गेमिंग एप, ट्रेडिंग फ्रॉड के लिए साइबर ठगों को म्यूल खाते सप्लाई करते थे। आरोपितों के तार चाइनीज माड्यूल से जुड़े हैं। जिसे ठगी की राशि वे यूएसडीटी और क्रिप्टो करंसी के जरिये भेजते थे।

डीसीपी जोन-एक कृष्ण लालचंदानी के अनुसार सलोनी नांदोकर के साथ 11 दिसंबर को एक लाख 63 हजार रुपये की ठगी हुई थी। पुलिस ने बैंक खातों की जांच कर नूरानी नगर से तौफिक रहमानी को गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में बताया कि कमीशन लेकर आरोपित हिमांशु वर्मा को भाई तौकीर का खाता बेचा था।

पुलिस ने हिमांशु वर्मा (खंडवा नाका गणेश नगर) और उससे जुड़े जितेंद्र रावल (शिवधाम कालोनी, लिंबोदी), प्रवीण चौहान (संतनगर) और फरहान खान (गुलजार कालोनी) को भी पकड़ा है। पूछताछ में पता चला हिमांशु ही गिरोह का मास्टरमाइंड है। उसका ट्रेडिंग का व्यवसाय है।