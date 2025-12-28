रतलाम में ट्रैक्टर चुराकर भाग रहे बदमाशों ने की फायरिंग, ग्रामीणों ने एक बदमाश दबोचा; हथियार और मोबाइल बरामद
डिजिटल डेस्क, इंदौर। रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच शनिवार–रविवार की दरमियानी रात सनसनीखेज वारदात सामने आई। ग्राम अरवलिया सोलंकी में ट्रैक्टर चोरी कर भाग रहे बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। हालांकि ग्रामीणों की सतर्कता से एक बदमाश को मौके पर पकड़ लिया गया, जबकि उसके पांच साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।
ग्रामीणों के अनुसार किसान पुरसिंह पुत्र बालू सिंह सोलंकी के घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा था। रात करीब एक बजे चार-पांच बदमाश गांव में पहुंचे और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर ट्रैक्टर चोरी करने लगे। बदमाश ट्रैक्टर को कुछ दूर तक धक्का देकर ले गए और फिर उसे स्टार्ट कर भागने लगे।
ग्रामीणों ने किया पीछा
इसी दौरान किसी ग्रामीण की नजर पड़ते ही गांव में सूचना फैली और लोगों ने बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया। करीब दो किलोमीटर तक पीछा करने के बाद ग्राम आनंदगढ़ के पास ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस अफरा-तफरी में पांच बदमाश फरार हो गए, जबकि एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया।
घटनास्थल पर बदमाशों का एक देशी कट्टा और दो मोबाइल फोन भी मिले हैं। ट्रैक्टर चोरी की पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
भागने की कोशिश में बदमाश घायल
पकड़े गए बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम ईश्वर सिंह, निवासी लाखाखेड़ी (राजस्थान) बताया है। सूचना मिलने पर ताल और आलोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। भागने के दौरान गिरने से आरोपी को चोट आई है, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
रविवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण आलोट थाने पहुंचे और फरार बदमाशों की गिरफ्तारी व कड़ी कार्रवाई की मांग की। एसआई प्रमोद राठौड़ ने बताया कि ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चोरी करते हुए एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। उसके पास से देशी कट्टा और दो मोबाइल बरामद किए गए हैं। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
