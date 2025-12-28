रतलाम में ट्रैक्टर चुराकर भाग रहे बदमाशों ने की फायरिंग, ग्रामीणों ने एक बदमाश दबोचा; हथियार और मोबाइल बरामद

डिजिटल डेस्क, इंदौर। रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच शनिवार–रविवार की दरमियानी रात सनसनीखेज वारदात सामने आई। ग्राम अरवलिया सोलंकी में ट्रैक्टर चोरी कर भाग रहे बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। हालांकि ग्रामीणों की सतर्कता से एक बदमाश को मौके पर पकड़ लिया गया, जबकि उसके पांच साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

ग्रामीणों के अनुसार किसान पुरसिंह पुत्र बालू सिंह सोलंकी के घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा था। रात करीब एक बजे चार-पांच बदमाश गांव में पहुंचे और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर ट्रैक्टर चोरी करने लगे। बदमाश ट्रैक्टर को कुछ दूर तक धक्का देकर ले गए और फिर उसे स्टार्ट कर भागने लगे।

ग्रामीणों ने किया पीछा इसी दौरान किसी ग्रामीण की नजर पड़ते ही गांव में सूचना फैली और लोगों ने बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया। करीब दो किलोमीटर तक पीछा करने के बाद ग्राम आनंदगढ़ के पास ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस अफरा-तफरी में पांच बदमाश फरार हो गए, जबकि एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया।