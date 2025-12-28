इंदौर में पत्नी को मारा चाकू, थाने पहुंचकर बोला पति- 'मैंने बीवी को मार डाला'; बचाने आई नाबालिग बेटी पर भी हमला

डिजिटल डेस्क, इंदौर। शहर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। यहां एक मजदूर ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के दौरान मां को बचाने आई 14 वर्षीय नाबालिग बेटी पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला किया। घटना के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार यह घटना स्कीम-78 इलाके की है। आरोपी संजय कंचन ने सुबह के समय अपनी पत्नी सुमन से विवाद के बाद किचन से चाकू उठाकर उस पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संजय को पत्नी के चरित्र पर संदेह था, इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे।

घटना के वक्त उनकी 14 वर्षीय बेटी तानी घर में मौजूद थी। मां की चीख-पुकार सुनकर जब वह बीच-बचाव के लिए पहुंची, तो संजय ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया। तानी के गर्दन और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं।