दिल्ली-मप्र मेट्रो कार्पोरेशन के बीच हुआ MoU, भोपाल-इंदौर में लागू होगा आटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू करने के लिए दिल्ली और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू हुआ है। इसके लागू होने से यात्रियों को क्यूआर कोड, स्मार्ट कार्ड से टिकट की सुविधा मिलेगी।

दरअसल, इस प्रणाली के लिए तुर्किये की कंपनी को टेंडर मिला था, लेकिन बाद में विवाद के बाद यह समझौता रद हो गया था। इस सिस्टम के लागू होने से यात्रियों को स्मार्ट कार्ड और क्यूआर कोड से टिकट लेना आसान हो जाएगा। डीएमआरसी भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए यह एडवांस एएफसी सिस्टम स्थापित करेगा। यह सिस्टम सुरक्षित और संपर्क रहित किराया भुगतान की सुविधा देगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और राजस्व प्रबंधन बेहतर होगा। एमओयू के तहत डीएमआरसी तकनीकी और परिचालन में भागीदारी करेगा।