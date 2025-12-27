दिल्ली-मप्र मेट्रो कार्पोरेशन के बीच हुआ MoU, भोपाल-इंदौर में लागू होगा आटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम
भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) सिस्टम लागू करने हेतु ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू करने के लिए दिल्ली और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू हुआ है। इसके लागू होने से यात्रियों को क्यूआर कोड, स्मार्ट कार्ड से टिकट की सुविधा मिलेगी।
दरअसल, इस प्रणाली के लिए तुर्किये की कंपनी को टेंडर मिला था, लेकिन बाद में विवाद के बाद यह समझौता रद हो गया था। इस सिस्टम के लागू होने से यात्रियों को स्मार्ट कार्ड और क्यूआर कोड से टिकट लेना आसान हो जाएगा। डीएमआरसी भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए यह एडवांस एएफसी सिस्टम स्थापित करेगा। यह सिस्टम सुरक्षित और संपर्क रहित किराया भुगतान की सुविधा देगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और राजस्व प्रबंधन बेहतर होगा। एमओयू के तहत डीएमआरसी तकनीकी और परिचालन में भागीदारी करेगा।
टिकट काउंटर पर नहीं लगेगी कतार
आधुनिक एएफसी सिस्टम के लागू होने से टिकट काउंटर पर कतार नहीं लगेगी। यात्री इस सिस्टम का उपयोग कर सीधे मेट्रो में सफर कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर भोपाल और इंदौर में यह सिस्टम लागू होगा।
यह भी पढ़ें- Bhopal Metro में पहले दिन 7000 लोगों ने किया सफर, सेल्फी-वीडियो के साथ सैर-सपाटे का लिया आनंद
मेट्रो ने शुरू किया मिसलेनियस टिकट जारी करना
एम्स स्टेशन पर गुरुवार को 80 लोगों के एक समूह को टिकट नहीं मिलने की पहली शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को मेट्रो प्रशासन ने मिसलेनियस टिकट जारी करना शुरू कर दिया है। मेट्रो के आठों स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर यह सुविधा शुरू हो गई है। इसके लिए मेट्रो चलने के पांच मिनट पूर्व काउंटर पर पहुंचना होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।