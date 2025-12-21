Bhopal Metro में पहले दिन 7000 लोगों ने किया सफर, सेल्फी-वीडियो के साथ सैर-सपाटे का लिया आनंद

ट्रेनों के लंबे अंतराल के चलते यात्रियों को 60–75 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, जिससे कई लोग ऑटो से लौटे और ऑटो चालकों की चांदी हो गई।

दिल्ली मेट्रो से भोपाल मेट्रो बहुत अलग है। हालांकि अपने शहर की मेट्रो है, इसलिए मुझे दिल्ली मेट्रो से ज्यादा अच्छी लग रही है।

कमल कुमार, जहांगीराबाद

भोपाल मेट्रो के सफर का आनंद लेने आई हूं। दिल्ली और मुंबई मेट्रो में कई बार सफर किया, लेकिन अपने शहर की मेट्रो की बात ही अलग है।

कविता सागर स्वामी, मीनाल रेसीडेंसी

भोपाल मेट्रो के चलने से शहर की शान बढ़ गई है। यह बेहद खुशी की बात है। आने वाली जनरेशन के लिए यह काफी अच्छी साबित होगी।

विक्रम सिंह, दानिश नगर

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव का बहुत-बहुत आभार। भोपाल मेट्रो से रोजाना सैकड़ों यात्रियों को बहुत फायदा होगा।

निलेश कुमार श्रीवास्तव, नेहरू नगर

मैं परिवार के साथ भोपाल मेट्रो का सफर करने आया हूं। मुझे बेहद खुशी हो रही है।

मुकेश कुमार जैन, संजीव नगर

मेट्रो चलने से शहर की शान बढ़ गई है। यह बेहद खुशी की बात है। आने वाली पीढ़ियों के लिए मेट्रो बहुत उपयोगी होगी।

रजनी जैन, संजीव नगर

शहर में पहली बार आम नागरिकों के लिए मेट्रो चली है। देखने आए थे कि भोपाल मेट्रो कैसी है। बहुत अच्छा लगा देखकर।

मुबारिक खान, अशोका गार्डन