Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भोपाल को मिली 'मेट्रो' की सौगात, केंद्रीय मंत्री खट्टर व सीएम मोहन ने दिखाई हरी झंडी, सुभाष नगर से एम्स तक किया सफर

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    भोपाल में आठ साल के इंतजार के बाद मेट्रो रेल सेवा शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ...और पढ़ें

    Hero Image

    सुभाष नगर स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल को आठ साल के इंतजार के बाद शनिवार को मेट्रो रेल सेवा की सौगात मिल गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शाम करीब सवा पांच बजे सिंगल क्लिक के माध्यम से मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया। लोकार्पण कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप, मंत्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री कृष्णा गौर, महापौर मालती राय समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद केंद्रीय मंत्री खट्टर व सीएम मोहन समेत अन्य नेता सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। सीएम डॉ. यादव व केंद्रीय मंत्री खट्टर खुद भी मेट्रो में सवार हुए और एम्स मेट्रो स्टेशन तक सफर का लुत्फ लिया।  यहां पर स्वागत कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव लोगों को संबोधित करेंगे।


    स्टेशनों पर साज-सज्जा

    मेट्रो के उद्घाटन के इस अवसर पर सभी आठ स्टेशनों को मेट्रो के सभी 8 स्टेशनों को फूलों से सजाया गया। मेट्रो रेल सेवा कल यानी 21 दिसंबर से आमजन के लिए शुरू हो जाएगी। भोपालवासी मेट्रो ट्रेन में सुबह नौ से शाम 7 बजे तक सफर कर सकेंगे। खास बात यह है कि लोगों को भोपाल मेट्रो में यात्रा करने के लिए पहले दिन से ही किराया चुकाना होगा।

    गौरतलब है कि इसी साल 31 मई को इंदौर मेट्रो के कमर्शियल रन के दौरान शुरुआती दिनों में यात्रियों को एक हफ्ते तक मुफ्त सफर और बाद में किराए में छूट दी गई थी। भोपाल में भी ऐसे मॉडल की उम्मीद थी, लेकिन यहां शुरुआत से ही पूर्ण किराया लागू किया गया है।

    BPL metro inauguration 215479

    यह रहेगा किराया

    भोपाल मेट्रो का किराया तीन श्रेणियों में तय किया गया है—

    • 1 से 2 स्टेशन : ₹20
    • 3 से 5 स्टेशन : ₹30
    • 6 से 8 स्टेशन (एम्स से सुभाष नगर) : ₹40

    भोपाल मेट्रो में फिलहाल टिकट केवल मैनुअल काउंटर से ही मिलेंगे। ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा अभी शुरू नहीं की गई है।

    यह भी पढ़ें- भोपाल मेट्रो: 16 साल का सफर, अब साकार हुआ सपना

    दिन में 17 फेरे लगाएगी मेट्रो

    दोनों तरफ से शाम तक कुल 17 ट्रिप होंगी। इनमें एम्स से सुभाष नगर के बीच 9 और सुभाष नगर से एम्स के बीच 8 ट्रिप शामिल हैं। खास बात यह है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने में मेट्रो को महज 3 से 4 मिनट ही लगेंगे. मेट्रो 75 मिनट के अंतराल पर चलेगी और इसकी अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

    यह भी पढ़ें- Bhopal Metro: इंदौर मॉडल पर होगी भोपाल मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था, 110 पूर्व सैनिक संभालेंगे मोर्चा

    स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं

    सभी मेट्रो स्टेशनों पर एस्केलेटर, लिफ्ट और रैंप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सुभाष नगर, डीबी मॉल और एमपी नगर स्टेशनों पर फुट ओवरब्रिज बनाए गए हैं, जिससे यात्रियों को सड़क पार करने में आसानी होगी। रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन को फुट ओवरब्रिज के माध्यम से रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया है।