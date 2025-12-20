भोपाल को मिली 'मेट्रो' की सौगात, केंद्रीय मंत्री खट्टर व सीएम मोहन ने दिखाई हरी झंडी, सुभाष नगर से एम्स तक किया सफर

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल को आठ साल के इंतजार के बाद शनिवार को मेट्रो रेल सेवा की सौगात मिल गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शाम करीब सवा पांच बजे सिंगल क्लिक के माध्यम से मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया। लोकार्पण कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप, मंत्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री कृष्णा गौर, महापौर मालती राय समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

इसके बाद केंद्रीय मंत्री खट्टर व सीएम मोहन समेत अन्य नेता सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। सीएम डॉ. यादव व केंद्रीय मंत्री खट्टर खुद भी मेट्रो में सवार हुए और एम्स मेट्रो स्टेशन तक सफर का लुत्फ लिया। यहां पर स्वागत कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव लोगों को संबोधित करेंगे।



स्टेशनों पर साज-सज्जा मेट्रो के उद्घाटन के इस अवसर पर सभी आठ स्टेशनों को मेट्रो के सभी 8 स्टेशनों को फूलों से सजाया गया। मेट्रो रेल सेवा कल यानी 21 दिसंबर से आमजन के लिए शुरू हो जाएगी। भोपालवासी मेट्रो ट्रेन में सुबह नौ से शाम 7 बजे तक सफर कर सकेंगे। खास बात यह है कि लोगों को भोपाल मेट्रो में यात्रा करने के लिए पहले दिन से ही किराया चुकाना होगा।

गौरतलब है कि इसी साल 31 मई को इंदौर मेट्रो के कमर्शियल रन के दौरान शुरुआती दिनों में यात्रियों को एक हफ्ते तक मुफ्त सफर और बाद में किराए में छूट दी गई थी। भोपाल में भी ऐसे मॉडल की उम्मीद थी, लेकिन यहां शुरुआत से ही पूर्ण किराया लागू किया गया है।

यह रहेगा किराया भोपाल मेट्रो का किराया तीन श्रेणियों में तय किया गया है— 1 से 2 स्टेशन : ₹20

3 से 5 स्टेशन : ₹30

6 से 8 स्टेशन (एम्स से सुभाष नगर) : ₹40 भोपाल मेट्रो में फिलहाल टिकट केवल मैनुअल काउंटर से ही मिलेंगे। ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा अभी शुरू नहीं की गई है।