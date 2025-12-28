गुरुग्राम की कंपनी से अमेरिकी डॉक्टरों और मरीजों का डाटा चोरी, साइबर पुलिस कर रही मामले की जांच

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। अमेरिकी कंपनी से संबद्ध गुरुग्राम की एक कंपनी से अमेरिका के डाॅक्टरों और मरीजों का डाटा चोरी होने का मामला सामने आया है। गुरुग्राम कंपनी के निदेशक की शिकायत पर साइबर थाना पश्चिम पुलिस ने शनिवार को केस दर्ज कर लिया है। निदेशक ने कहा कि जो डाटा चोरी हुआ है, उसके दुरुपयोग की आशंका है। इससे वित्तीय नुकसान, क्लाइंट्स से पीठ पीछे संपर्क करना और चोरी गए डाटा का अमेरिकी मरीजों के नुकसान के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।

डाॅक्टरों और अस्पतालों के साथ करती है काम जैश हेल्थ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नवीन चंद्र कोठारी ने शिकायत में कहा कि उनकी कंपनी का कार्यालय पालम विहार स्थित अंसल प्लाजा में हैं। उनकी कंपनी अमेरिका स्थित जैस सिस्टम्स कंपनी के साथ साझेदार के रूप में काम करती है। जैस सिस्टम्स अमेरिका के डाॅक्टरों और अस्पतालों के साथ काम करती है और अपने कुछ काम भारत में स्थित उनकी कंपनी को आउटसोर्स करती है। अमेरिका और भारत की दोनों कंपनियां प्रोग्रेसिव शेयरफाइल की आनलाइन सर्वर सेवा का उपयोग करती हैं।

ई-मेल कर भारी मात्रा में डाटा डाउनलोड किया यह एक अमेरिकी कंपनी है और अपने ग्राहकों को दुनिया भर में आनलाइन क्लाउड सेवा प्रदान करती है। अमेरिका के डाॅक्टर और अस्पताल प्रोग्रेसिव शेयरफाइल में अपनी फाइलें अपलोड करते हैं, जिनमें रोगी की व्यक्तिगत जानकारी और मेडिकल रिकाॅर्ड शामिल होते हैं। भारत में स्थित उनकी टीम केवल इन फाइलों पर काम करने और बीमा कंपनी को दावे प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है।

निदेशक ने बताया कि दो सितंबर 2025 को ऑनलाइन सर्वर प्रदाता कंपनी प्रोग्रेसिव शेयरफाइल ने उन्हें ई-मेल कर भारी मात्रा में डाटा डाउनलोड करने की जानकारी दी। इसमें कहा गया कि एक सितंबर को एक अज्ञात आईपी पते से डाटा डाउनलोड किया गया। उन्होंने आइपी की जानकारी दी और उस यूजर आईडी के बारे में भी बताया, जिस आईडी से डाटा डाउनलोड किया गया।

...तब इस बारे में इसका पता चला यह यूजर आइडी केवल उनकी कंपनी जैस हेल्थ में उपयोग करने के लिए अधिकृत थी। जब उन्होंने ब्राॅडबैंड सेवा प्रदाता से आईपी के बारे में पुष्टि की तो इसका पता काम्पिटेंट ग्लोबल साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़ा हुआ बताया गया। कोठारी ने बताया कि वह इस कंपनी में पहले काम करते थे और 31 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था।