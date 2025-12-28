गुरुग्राम में एअर इंडिया की एयर होस्टेस की संदिग्ध मौत, दोस्तों के साथ देर रात तक कर रही थी पार्टी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेस एक में दोस्त के घर आई एअर इंडिया की एयर होस्टेस की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रात में युवती ने दोस्तों के साथ शराब पार्टी की थी। सुबह सांस लेने में परेशानी होने पर अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। डीएलएफ फेस एक थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया। पोस्टमार्टम में भी मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है।

मृत युवती मोहाली की रहने वाली 25 वर्षीय सिमरन डडवाल के रूप में की गई। बताया जाता है कि वह दो साल से एश्र इंडिया में एयर होस्टेस थी। इससे पहले वह विस्तारा एयरलाइंस में काम कर चुकी थीं। पुलिस के मुताबिक, फिलहाल सिमरन दिल्ली में कहीं रहती थी। वह शनिवार रात गुरुग्राम के डीएलएफ फेस एक स्थित फ्लैट में किराये से रहने वाली अपनी दोस्त नीतिका के घर आई थी।

उत्तराखंड की रहने वाली नीतिका भी ए होस्टेस हैं। रात में फ्लैट पर नीतिका का एक अन्य दोस्त भी मौजूद था। बताया जाता है कि तीनों ने मिलकर रात में शराब पार्टी की। सुबह करीब पांच बजे सिमरन को सांस लेने में दिक्कत हुई। इस पर दोनों दोस्त उन्हें आर्टिमिस अस्पताल ले गए। यहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।