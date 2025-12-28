Language
    गुरुग्राम में एअर इंडिया की एयर होस्टेस की संदिग्ध मौत, दोस्तों के साथ देर रात तक कर रही थी पार्टी

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:26 PM (IST)

    गुरुग्राम के डीएलएफ फेस एक में एअर इंडिया की एयर होस्टेस सिमरन डडवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह दोस्त के घर पार्टी कर रही थी। सुबह सांस ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेस एक में दोस्त के घर आई एअर इंडिया की एयर होस्टेस की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रात में युवती ने दोस्तों के साथ शराब पार्टी की थी। सुबह सांस लेने में परेशानी होने पर अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। डीएलएफ फेस एक थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया। पोस्टमार्टम में भी मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है।

    मृत युवती मोहाली की रहने वाली 25 वर्षीय सिमरन डडवाल के रूप में की गई। बताया जाता है कि वह दो साल से एश्र इंडिया में एयर होस्टेस थी। इससे पहले वह विस्तारा एयरलाइंस में काम कर चुकी थीं। पुलिस के मुताबिक, फिलहाल सिमरन दिल्ली में कहीं रहती थी। वह शनिवार रात गुरुग्राम के डीएलएफ फेस एक स्थित फ्लैट में किराये से रहने वाली अपनी दोस्त नीतिका के घर आई थी।

    उत्तराखंड की रहने वाली नीतिका भी ए होस्टेस हैं। रात में फ्लैट पर नीतिका का एक अन्य दोस्त भी मौजूद था। बताया जाता है कि तीनों ने मिलकर रात में शराब पार्टी की। सुबह करीब पांच बजे सिमरन को सांस लेने में दिक्कत हुई। इस पर दोनों दोस्त उन्हें आर्टिमिस अस्पताल ले गए। यहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    अस्पताल की तरफ से पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वहीं गुरुग्राम पहुंचे सिमरन के परिवारवालों ने भी किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह सामने नहीं आ पाई। डीएलएफ फेस एक थाना पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

