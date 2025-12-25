Language
    गुरुग्राम और रेवाड़ी के 10 डाकघरों की टाइमिंग बदली, अब बीपीसी गुड़गांव चौबीस घंटे खुलेगा

    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:11 AM (IST)

    गुरुग्राम और रेवाड़ी के 10 डाकघरों के समय में बदलाव किया गया है। अब बीपीसी गुड़गांव चौबीस घंटे खुला रहेगा, जिससे लोगों को डाक सेवाओं से सम्बंधित कार्यों ...और पढ़ें

    वरुण त्रिवेदी, गुरुग्राम। नागरिकों की सुविधा और बेहतर सेवा उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) ने गुरुग्राम एवं रेवाड़ी ज़िले के 10 प्रमुख डाकघरों में कार्य-समय का विस्तार किया है। इस निर्णय से विशेष रूप से नौकरीपेशा लोग, व्यापारी तथा सामान्य ग्राहक अब नियमित समय के बाद भी डाक, पार्सल तथा डाक बुकिंग सेवाओं का लाभ अतिरिक्त समय तक उठा सकेंगे।

    गुड़गांव मंडल के अधीक्षक मुख्यालय डाक घर गुलशन कुमार ने बताया कि गुरुग्राम जिले में बिजनेस पोस्ट सेंटर (बीपीसी) गुड़गांव को चौबीसों घंटे और सातों दिन संचालित किया जाएगा। वहीं गुड़गांव प्रधान डाकघर अब शाम आठ बजे तक खुला रहेगा।

    इसके अतिरिक्त आइसीडी उप डाकघर शाम छह बजे तक, गैलेरिया और डीएलएफ क्यूई उप-डाकघर शाम पांच बजे तक सेवाएं देंगे। डीएलएफ फेज-2, मिनी सचिवालय, शिवाजी नगर तथा वाटिका इंडिया सेक्टर-82 उप-डाकघर का कार्य-समय शाम चार बजे तक निर्धारित किया गया है।

    रेवाड़ी जिले में रेवाड़ी मुख्य डाकघर (एमडीजी) का कार्य-समय बढ़ाकर शाम सात बजे तक कर दिया गया है। यह सभी डाकघर सप्ताह के कार्य-दिवसों यानी सोमवार से शुक्रवार तक विस्तारित समय में खुले रहेंगे। विस्तारित कार्य-समय के दौरान ग्राहकों को स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल बुकिंग से जुड़ी डाक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

    • 58 कुल उप डाकघर गुड़गांव मंडल में हैं। इसके अलावा एक प्रधान डाकघर व एक मुख्य डाक घर भी है।
    • 40 डाकघर गुड़गांव जिले में हैं।
    • 20 डाकघर रेवाड़ी जिले मे स्थित हैं।
    • रेवाड़ी मुख्य डाकघर (एमडीजी) का कार्य-समय बढ़ाकर शाम सात बजे तक बढ़ा दिया गया है।



    नागरिकों से अपील की है कि इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाए। जनसेवा को अधिक सुलभ, त्वरित और प्रभावी बनाने के लिए ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए नागरिक संबंधित डाकघर से संपर्क कर सकते हैं।


    - सुमित गाट, प्रवर अधिक्षक, गुड़गांव मंडल, गुड़गांव