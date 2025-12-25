गुरुग्राम और रेवाड़ी के 10 डाकघरों की टाइमिंग बदली, अब बीपीसी गुड़गांव चौबीस घंटे खुलेगा

वरुण त्रिवेदी, गुरुग्राम। नागरिकों की सुविधा और बेहतर सेवा उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) ने गुरुग्राम एवं रेवाड़ी ज़िले के 10 प्रमुख डाकघरों में कार्य-समय का विस्तार किया है। इस निर्णय से विशेष रूप से नौकरीपेशा लोग, व्यापारी तथा सामान्य ग्राहक अब नियमित समय के बाद भी डाक, पार्सल तथा डाक बुकिंग सेवाओं का लाभ अतिरिक्त समय तक उठा सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुड़गांव मंडल के अधीक्षक मुख्यालय डाक घर गुलशन कुमार ने बताया कि गुरुग्राम जिले में बिजनेस पोस्ट सेंटर (बीपीसी) गुड़गांव को चौबीसों घंटे और सातों दिन संचालित किया जाएगा। वहीं गुड़गांव प्रधान डाकघर अब शाम आठ बजे तक खुला रहेगा।

इसके अतिरिक्त आइसीडी उप डाकघर शाम छह बजे तक, गैलेरिया और डीएलएफ क्यूई उप-डाकघर शाम पांच बजे तक सेवाएं देंगे। डीएलएफ फेज-2, मिनी सचिवालय, शिवाजी नगर तथा वाटिका इंडिया सेक्टर-82 उप-डाकघर का कार्य-समय शाम चार बजे तक निर्धारित किया गया है।

रेवाड़ी जिले में रेवाड़ी मुख्य डाकघर (एमडीजी) का कार्य-समय बढ़ाकर शाम सात बजे तक कर दिया गया है। यह सभी डाकघर सप्ताह के कार्य-दिवसों यानी सोमवार से शुक्रवार तक विस्तारित समय में खुले रहेंगे। विस्तारित कार्य-समय के दौरान ग्राहकों को स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल बुकिंग से जुड़ी डाक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।