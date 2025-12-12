ऋषिकेश में अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं, अब हर शनिवार होगा Bulldozer Action



जागरण संवाददाता, ऋषिकेश । नगर निगम अब हर शनिवार को स्थायी -अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने सप्ताह के सभी छह कार्य दिवसों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। सफाई अभियान से लेकर कर वसूली को इसमें शामिल कर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।

नगर आयुक्त ने बताया कि निगम के दैनिक कार्यों के साथ ही जनता से सीधे जुड़े कामों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम बनाया गया है। निगम की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के साथ ही जनता को सुविधा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम बनाया गया है। बताया कि सोमवार को सुबह 11 से बारह बजे तक विशेष सफाई अभियान चलेगा। इसके लिए हर सप्ताह स्थान चिह्नित किए जाएंगे। सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अभियंता, मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, सुपरवाइजर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।