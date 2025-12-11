Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kanpur: आज केशवनगर में गरजेगा बुलडोजर, 50 करोड़ की जमीन खाली कराएगा केडीए

    By Rahul Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:50 AM (IST)

    कानपुर के केशवनगर में आज बुलडोजर गरजेगा। केडीए द्वारा 50 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत की जमीन को खाली कराया जाएगा। बुधवार को इसको लेकर नोटिस चस्पा किय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कानपुर। केडीए की टीम ने बुधवार को डब्ल्यू ब्लॉक केशवनगर में अवैध कब्जे हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया था। इसमें लिखा है कि गुरुवार को कब्जे हटाए जाएंगे, इसलिए पहले ही सामान हटा लें।

    हालांकि, इसके पहले भी केडीए अपनी 50 करोड़ रुपये की संपत्ति खाली कराने के लिए कई बार नोटिस दे चुका है और दस्ता गिराने भी गया लेकिन कभी फोर्स तो कभी हाई कोर्ट के आदेश पर वापस लौट आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कभी प्रशासनिक अफसर नहीं जाने के कारण मामला टल जाता है। केशव नगर में प्लाट संख्या 439, 439 बी और 440 पर बसे अवैध बस्ती के लोगों को कब्जा खाली कराने का नोटिस चस्पा किया गया है।