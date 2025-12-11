Kanpur: आज केशवनगर में गरजेगा बुलडोजर, 50 करोड़ की जमीन खाली कराएगा केडीए

जागरण संवाददाता, कानपुर। केडीए की टीम ने बुधवार को डब्ल्यू ब्लॉक केशवनगर में अवैध कब्जे हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया था। इसमें लिखा है कि गुरुवार को कब्जे हटाए जाएंगे, इसलिए पहले ही सामान हटा लें।

हालांकि, इसके पहले भी केडीए अपनी 50 करोड़ रुपये की संपत्ति खाली कराने के लिए कई बार नोटिस दे चुका है और दस्ता गिराने भी गया लेकिन कभी फोर्स तो कभी हाई कोर्ट के आदेश पर वापस लौट आता है।