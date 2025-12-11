Kanpur: आज केशवनगर में गरजेगा बुलडोजर, 50 करोड़ की जमीन खाली कराएगा केडीए
कानपुर के केशवनगर में आज बुलडोजर गरजेगा। केडीए द्वारा 50 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत की जमीन को खाली कराया जाएगा। बुधवार को इसको लेकर नोटिस चस्पा किय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। केडीए की टीम ने बुधवार को डब्ल्यू ब्लॉक केशवनगर में अवैध कब्जे हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया था। इसमें लिखा है कि गुरुवार को कब्जे हटाए जाएंगे, इसलिए पहले ही सामान हटा लें।
हालांकि, इसके पहले भी केडीए अपनी 50 करोड़ रुपये की संपत्ति खाली कराने के लिए कई बार नोटिस दे चुका है और दस्ता गिराने भी गया लेकिन कभी फोर्स तो कभी हाई कोर्ट के आदेश पर वापस लौट आता है।
कभी प्रशासनिक अफसर नहीं जाने के कारण मामला टल जाता है। केशव नगर में प्लाट संख्या 439, 439 बी और 440 पर बसे अवैध बस्ती के लोगों को कब्जा खाली कराने का नोटिस चस्पा किया गया है।
