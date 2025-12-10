भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गरजा योगी सरकार का Bulldozer Action, खुली-खुली हुई सर्विस रोड
जागरण संवाददाता, मथुरा । नागरिकों को जाम से निजात के लिए नगर निगम ने बुधवार को अभियान चलाकर चौराहों समेत विभिन्न स्थानों से अतिक्रमण हटवाया। जिन दुकानदारों द्वारा फुटपाथ व नाली पर अतिक्रमण कर रखा था, उसे हटवाया गया। बुलडोजर को देख दुकानदारों में खलबली मची रही। नगर आयुक्त ने दुकानदारों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की। इस दौरान दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया।
जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम द्वारा यातायात में सुधार की ओर काम कराया जा रहा है। बीते दिनों अधिकारियों की टीम ने गोवर्धन व मंडी चौराहे का निरीक्षण कर जाम से राहत में अवरोध बन रहे अतिक्रमण चिह्नित किए थे। संबंधित लोगों को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए थे।
अब अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत बुधवार को नगर आयुक्त जग प्रवेश ने अपनी मौजूदगी में अभियान चलाया। बुलडोजर के साथ नगर आयुक्त गोवर्धन चौराहे पर पहुंचे। यहां से मंडी चौराहे तक, नरसिंह कालोनी तक एवं गोवर्धन चौराहे तक दूसरी दिशा में अभियान चलाया। इस दौरान सार्वजनिक मार्ग व फुटपाथ से स्टाल, हथठेल, तख्त, कुर्सियां, मेज, त्रिपाल, अस्थाई शेड आदि सामान जब्त कर लिया गया। इस दौरान दुकानदारों से 17 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।
नगर आयुक्त ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि शहरी सड़कों व फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। दुकानदार अपना सामान केवल अपने क्षेत्र के अंदर रखें। सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार का अवरोध न करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और राहगीरों को असुविधा न हो। चेतावनी दी अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह, प्रवर्तन टीम के प्रभारी आरके सिंह आदि मौजूद रहे।
अभियान के दौरान टिनशेड खोलते समय गिरा दुकानदार, घायल
मथुरा : नगर निगम की टीम के अभियान के दौरान एक किराना व्यवसायी टिनशेड खोलते समय नीचे गिर गया। उसके चोटें आई हैं, अस्पताल में उपचार कराया। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण चिह्नित कर संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद भी कुछ दुकानदार अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। बुधवार को नगर निगम की टीम मंडी चौराहे पर अतिक्रमण हटा रही थी।
टीम मंडी चौराहा स्थित कपिल अग्रवाल की किराना की दुकान के समीप पहुंची। तभी कपिल अग्रवाल खुद टिन हटाने के लिए उस पर चढ़ गए। बताते हैं कि जल्दबाजी में वह टिनशेड से नीचे गिरकर चोटिल हो गए। स्वजन ने उन्हें अस्पताल ले जाकर उपचार कराया। इस संबंध में अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह ने बताया, पहले सभी दुकानदारों को नोटिस दिए जा चुके हैं। दो बार नोटिस के बाद भी कुछ दुकानदार अतिक्रमण नहीं हटा रहे। क्षेत्र में मुनादी भी कराई गई।
