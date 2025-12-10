Bulldozer Action: गुरुग्राम के सेक्टर-10 ऑटो मार्केट में दूसरे दिन भी चला बुलडोजर, 125 झुग्गियां ध्वस्त

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। शहर की सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने की मुहिम तेज करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने मंगलवार को सेक्टर-10 स्थित ऑटो मार्केट में दूसरे दिन भी तोड़फोड़ कार्रवाई जारी रखी। विरोध और तनाव के बीच करीब 125 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में एचएसवीपी के उपमंडल अभियंता धीरज कुमार मौके पर मौजूद रहे।

दोपहर होते-होते एचएसवीपी का तोड़फोड़ दस्ता भारी पुलिस बल के साथ ऑटो मार्केट पहुंचा। लाउडस्पीकर से मुनादी कराई गई और पहले से जारी नोटिस का हवाला देते हुए अवैध ढांचों से अंतिम बार सामान निकालने को कहा गया। अधिकांश झुग्गियों को पहले ही खाली कर दिया गया था, जबकि कुछ में रखे सामान को हटाने के लिए करीब एक घंटे की मोहलत दी गई।

इसके बाद तीन बुलडोजरों की मदद से अवैध झुग्गियों को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। यह अभियान एचएसवीपी संपदा अधिकारी कार्यालय-एक के उपमंडल अभियंता अजमेर सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। बताया गया कि करीब पांच एकड़ में फैली यह झुग्गियां लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए थीं।

झुग्गीवासियों ने कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए भीड़ को मौके से हटाया। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से आगे भी जारी रहेगी। एचएसवीपी ने बुधवार को ऑटो मार्केट की जमीन पर अवैध रूप से बने दुकानों और गोदामों को तोड़ने की तैयारी कर ली है।