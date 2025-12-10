Bulldozer Action: मेवात में अवैध कॉलोनियों पर जमकर गरजा बुलडोजर, 6 एकड़ भूमि मुक्त; एक्शन से मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, तावड़ू (मेवात)। मेवात में जिला नगर योजनाकार एवं प्रवर्तन विभाग की तरफ से मंगलवार को जिले के इंडरी, कलियाका और मानुवास में अवैध निर्माण पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

इस दौरान क्षेत्र के अंतर्गत तीन अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इन तीनों अवैध कॉलोनियों का कुल क्षेत्रफल लगभग छह एकड़ था। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी काटने वालों में हडकंप मच गया।

डीटीपी बिनेश कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान इन कॉलोनियों में बनी कंक्रीट के रास्ते, बुर्जी से प्लॉट की डिमार्केशन और तार फेंसिंग को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। इस अवसर पर उनकी मदद के लिए पुलिस बल थाना रोजका मेव की भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही, जिससे अभियान बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।